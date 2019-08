Kongeniales Duo erlöste Blau Weiß

2. Liga: Linzer bezwangen Innsbruck 1:0, glückliche Rieder in Kapfenberg

Von Christoph Gaigg

Beim letzten Heimspiel war Blau Weiß Linz trotz eines 4:3-Sieges über die Young Violets phasenweise noch hergespielt worden, davon konnte gegen Wacker Innsbruck keine Rede sein. Die Oberösterreicher hatten den Bundesliga-Absteiger beim 1:0 beinahe über 90 Minuten im Griff und holten verdient den dritten Saisonsieg. Auch wenn phasenweise Leerläufe drin waren und Geduld gefragt war. Doch dann schlug wieder einmal das kongeniale Duo zu: Pomer auf Schubert, drin das Ding (63.)! „Er hat mir bis jetzt alle drei Saisontore vorgelegt“, grinste der Angreifer, der die Freistoßflanke per Volley im Netz unterbrachte. „Er ist ein super Fußballer , bringt die Bälle gut rein. Das ist genau das, was ein Stürmer braucht.“

Die Linzer verabsäumten es danach, den Sack zuzumachen, weshalb es bis zum Schluss spannend blieb. Abgesehen von einer Meusburger-Gelegenheit blieben die Innsbrucker aber harmlos. „Wir sind heute extrem stabil gestanden“, sagte Schubert.

Alles andere als stabil war die SV Ried beim glücklichen 3:2 in Kapfenberg. Dabei verspielten die Innviertler eine 2:0-Führung, Canillas drückte nach einem Latten-Kopfball das Leder zum 3:2 über die Linie (76.). Dann hatten die Wikinger noch Riesendusel, als Kerhe den Ball im Strafraum an die Hand geschossen bekam, der Elferpfiff aber ausblieb. „Ein Sieg der Moral“, freute sich Trainer Gerald Baumgartner. Die Juniors verloren beim GAK erst in Minute 95 mit 1:2.