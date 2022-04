Konjunktur: Aussichten für Industrie haben sich deutlich verschlechtert

IV OÖ: Prognosen der Betriebe am Übergang in den freien Fall

Der Ukraine-Krieg zeigt nun deutliche Auswirkungen auf die Stimmung in Oberösterreichs Industrie: Bei der jüngsten Konjunkturumfrage unter 91 Industriebetrieben sind die Erwartungen für die nächsten sechs Monate auf einen Tiefpunkt abgestürzt.

50 Prozent der Betriebe erwarten eine schlechte, aber nur vier Prozent eine gute Geschäftslage. Gleiches gilt für die Ertragserwartungen, die von plus 48 auf minus 48 Prozentpunkte gefallen sind. Auch Produktionstätigkeit und Auslastung sind in den negativen Bereich gerutscht.

Die befragten Betriebe beschäftigen 108.500 Mitarbeiter. Vor allem frühzyklische Branchen wie Metallerzeugung und -verarbeitung, Papier-, Maschinen-, und Fahrzeugindustrie sowie Nahrungs,- Genussmittel- und Bauindustrie schätzen die nächsten Monate sehr pessimistisch ein.

„Derzeit befindet sich die Geschäftslage noch auf höchstem Niveau, doch sie beginnt in den freien Fall überzugehen“, so die Industriellenvereinigung OÖ am Montag in einer Aussendung. Eine Mittelfristplanung sei unmöglich geworden, so IV OÖ-Geschäftsführer Joachim Haindl-Grutsch.

Er fordert von der Bundesregierung unmittelbare Reaktionen wie „die längst überfällige Abschaffung der kalten Progression, eine Lohnnebenkostensenkung sowie eine Strompreiskompensation und unbürokratische Steuergutschriften zur Entlastung von den hohen Energiepreisen.“