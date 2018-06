Konjunktur hilft Laakirchen Papier

Es war wohl eine weise Entscheidung, auf die die beiden Vorstandsmitglieder der Laakirchen Papier sichtlich stolz sind. Denn der Papierhersteller tätigte in den zwei vergangenen Jahren eine Mega-Investition – hundert Millionen Euro – am Standort. Und nun produziert das zur Heinzel Group gehörende Unternehmen nicht nur Papier für Folder und Magazine sondern seit Oktober 2017 auch Wellpappenrohpapier auf Altpapierbasis.

Zweites Standbein

Dafür nahm Laakirchen Papier laut Finanzvorstand Franz Baldauf auch den Stillstand von zweieinhalb Monaten der einen Maschine in Kauf. Denn nun kann der 450 Mitarbeiter zählende Betrieb auch am stetig wachsenden Verpackungsmarkt mitmischen. „Da hatten wir auch das nötige Glück, denn wir haben derzeit eine gute Konjunktur und dann bestellen die Kunden mehr bei Online-Diensten wie Amazon oder Zalando“, so Baldauf und CEO Thomas Welt. Die Maschine befindet sich übrigens noch immer in der Anlaufphase: „Das funktioniert nicht so, wie bei einem Fernseher, den man einfach einschaltet“, sagt Welt. Heuer sollen auf der Maschine 360.000 Tonnen Papier vom Band laufen, im Vollbetrieb sollen es dann 450.000 Tonnen pro Jahr sein. Trotz des Umbaus sind Baldauf und Welt mit dem Vorjahresumsatz (211,7 Millionen Euro) zufrieden. Für heuer erwarten die beiden „eine deutliche Steigerung“.

