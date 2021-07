Konrad fährt auf 14. Tour-Etappe zu Platz zwei

Patrick Konrad ist in den Pyrenäen erneut auf ein Spitzenergebnis losgegangen und hat die 14. Etappe der Tour de France mit Platz zwei gekrönt. Der 29-jährige Staatsmeister lieferte beim Solo-Sieg des Niederländers Bauke Mollema ein auffälliges Rennen in der Verfolgergruppe und bewies im Finish in Quillan auch Sprinter-Qualitäten. Nach Platz sieben auf der 7. Etappe legte der Niederösterreicher erneut ein bestes persönliches Ergebnis bei der Frankreich-Radrundfahrt nach.

Trek-Profi Mollema kam nach einem erfolgreichen Ausreißversuch knapp eine Minute vor Konrad ins Ziel. Der 34-Jährige holte nach dem dritten Platz auf der Ventoux-Etappe am Mittwoch nun seinen insgesamt zweiten Etappensieg bei der Tour. Tadej Pogacar blieb im Gelben Trikot des Gesamtführenden.