„Konsequent, überzeugend und humorvoll“

... so beschreibt sich Eurothermen-Chef Markus Achleitner, der am Donnerstag vom OÖVP-Vorstand einstimmig zum Standortlandesrat designiert wurde

VOLKSBLATT: Als Thermal-Profi: Ist der Sprung in die Politik ein Sprung ins kalte Wasser?

ACHLEITNER: Gewissermaßen ja, da ich immer ein Mann der Wirtschaft gewesen bin. Aber das Reizvolle ist, dass man in der Wirtschaft jeden Tag spürt, wo die großen Herausforderungen liegen. Etwa den Fachkräftemangel spüren wir jeden Tag. Oder die Überregulierung, hier gehört durchgelüftet, damit die Wirtschaft wieder atmen kann. Diese Erfahrungen in die Politik zu bringen und dann zu schauen, wo kann ich etwas ändern – das treibt mich in die Politik. Und ich kenne das Umfeld sehr gut und selbst wenn es ein Sprung ins kalte Wasser ist, wenn einer wie ich nicht schwimmen kann …

Wie werden Sie sich über den Sommer auf das Amt vorbereiten? Gibt es einen Crash-Kurs für Landesräte?

Wir haben durch den Zeitplan, da Michael Strugl erst mit Jahresende geht, die tolle Chance, dass wir zwei Dinge erledigen können. Einerseits kann ich in meinem Eurothermenkonzern noch alles abschließen und für eine geeignete Nachfolge sorgen. Denn wenn man das über 20 Jahre macht, dann will man das Kind in guten Händen wissen. Und andererseits können wir für die perfekte Übergabe sorgen. Ich hatte schon ein langes Gespräch mit Michael Strugl, wo er mir die gesamte Breite dieses Ressorts dargestellt und mich bestärkt hat, diese Aufgabe zu übernehmen. Es wird auch ab sofort einen Austausch mit allen Fachabteilungen und mit allen Stakeholdern geben.

Sie waren bisher dafür verantwortlich, dass sich die Menschen wohlfühlen und erholen. Bei der kommenden Aufgabe wird das wohl nicht immer möglich sein, warum tut man sich das an?

Wenn man die Chance hat, dass einem ein solches Amt angetragen wird, dann ist es auch ein Zeichen der Wertschätzung und ein Vertrauensbeweis. Es ist schon eine Lebensentscheidung dazu Ja zu sagen. Und ich habe es mir nicht leicht gemacht. Ich habe Für und Wider abgewogen. Was kommt dazu, was muss ich aufgeben. Ich habe auch mit meiner Frau darüber gesprochen, die mir den Rücken gestärkt hat. Sie hat dazu gesagt, dass schon jetzt meine Zeit Zuhause mehr durch Qualität, denn durch Quantität bestimmt ist. Und ich habe mich nicht gefragt, warum tue ich mir das an, sondern ist es etwas, wo ich mehr bewegen kann als bisher. Und da war die Entscheidung ganz klar und deshalb habe ich noch am Abend den Landeshauptmann gesagt, dass ich in seinem Team dabei bin.

Wie würden Sie sich in drei Worten beschreiben?

Konsequent, überzeugend und humorvoll.

Wie ernst ist die Politik?

Ich glaube, wenn das gemeinsame Ziel quer über alle Interessenslagen klar ist – nämlich es für die Menschen besser zu machen —, dann ist es ein ernsthafter Anspruch. Wo man den Leuten erklären kann und muss, warum etwas notwendig ist. Den Achleitner gibt es als konsequenten Arbeiter, als klaren Strategen, aber auch als humorvollen Menschen. Der Humor wird mir durch die Politik sicher nicht abhandenkommen.

OÖ ist eher ein Industrieland, sie kommen aus dem Tourismus. Rechnen Sie mit Startschwierigkeiten?

In keiner Weise. Ich habe schon in der Vergangenheit mit den Kollegen in der Industrie immer schon zu tun gehabt. Und wir waren uns auch in der Analyse in vielen Dingen einig, was man ändern muss, wo wir Herausforderungen haben. Und ich habe auch schon klargestellt, dass ich die Zukunftsagenda, die im Vorjahr gemeinsam entwickelt wurde, im Detail kenne und diese auch die Basis meiner politischen Arbeit sein wird – quasi eine Roadmap. Einiges ist ja schon in der Umsetzung, etwa die Schuldenbremse.

Sie haben erklärt, dass man in Österreich bei der Analyse meist Weltmeister ist, bei der Therapie geht es aber oft zu langsam. Wie ist ihre Analyse?

Österreich und Oberösterreich stehen hervorragend da. Aber das ist ein Befund von heute und keine Garantie, dass es immer so ist. Und es kommen täglich neue Anforderungen auf uns zu und die dürfen wir nicht erdulden, sondern müssen sie gestalten. Die Digitalisierung wird etwa die Arbeitsplätze und Arbeitsbeschreibungen völlig verändern, die Mitarbeiter von morgen brauchen ganz andere Fähigkeiten. Damit wir diese Fähigkeiten morgen haben, müssen wir heute schon Maßnahmen in Fort- und Weiterbildung setzen. Damit wir dann diese Mitarbeiter haben.

Und das ist der Therapievorschlag?

Die Befunde sind da. Bei der Therapie hört man manchmal, das wäre zwar gescheit, aber man kann es nicht machen, weil … Aber wenn irgendwer sagt, das geht nicht, dann muss man genau hinschauen. Wenn etwas für richtig befunden wurde und das geht, dann müssen wir uns fragen, wie könnte es gehen. Was müssen wir tun, damit wir das Ziel trotzdem erreichen.

Sie haben bereits den Marsch „Hoch Österreich“ komponiert, wann wird „Hoch Oberösterreich“ folgen?

Mein Terminkalender wird das wohl nicht erlauben. Außerdem war der Marsch das Produkt eines goscherten Interviews, wo ich auf die Frage, was ich in meinem Leben noch machen will, erklärte, die Welt bereisen und einen Marsch schreiben. Und das hat mich dann in Zugzwang gebracht. Dieser Marsch ist erstaunlicherweise so gut angekommen, dass er heuer der offizielle Jubiläumsmarsch aller österreichischen Kapellen zu 100 Jahre Republik wurde.

Als Schlagzeuger, welchen Takt wollen Sie vorgeben?

Ich glaube, dass es durchaus Parallelen zwischen Musik und Politik gibt. Es geht etwa um das Teamwork, es ist eine gemeinsame Leistung. Es bringt nichts, wenn der Posaunist sagt „Hurra, als Erster fertig!“. Auch in der Politik geht es um das gemeinsame Umsetzen. Als Schlagzeuger hat man zwei Dinge: Hoffentlich Taktgefühl und man gibt das Tempo vor. In der Politik ist der Takt in vielen Bereichen ein viel zu schneller und es wirkt daher getrieben. Man bräuchte die Muße, über die Dinge nachzudenken, ordentlich strategisch aufzuarbeiten und dann mit Tempo umsetzen. Und es braucht in der Musik und in der Politik einen guten Dirigenten, wie das unser Landeshauptmann ist, und ein gutes Orchester, wo ich meinen Teil beitragen will.

Sie kommen quasi zur Halbzeit der Legislaturperiode in das Team. Welche Akzente wollen Sie bis zur Wahl setzen?

Es liegt eine Unmenge von Projekten und Themen am Tisch, zu Teil auch schon in der Umsetzung die werde ich sicher fortführen, vielleicht die eine oder andere neue Priorität setzen, aber Details kann ich erst sagen, wenn ich eingearbeitet bin.

Sie werden auch für den Sport zuständig sein, welche Spiele der WM werden Sie sich als Vorbereitung ansehen?

So viel wie möglich, ich befürchte, dass sich nur die in der Nacht ausgehen.

Und Favoriten?

Eigentlich habe ich Spanien ganz oben gehabt, aber die haben derzeit eine Streiterei und da kommt selten etwas Gutes heraus. Jetzt hoffe ich auf die Deutschen, weil dann könnten wir sagen, wir haben den Weltmeister geschlagen.