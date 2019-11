Konservative mit Hausverstand

Die Europäische Volkspartei (EVP) startet mit Klimapolitik und dem scheidenden EU-Ratspräsidenten Donald Tusk als neuem Chef durch.

In Zagreb wählt die führende europäische Parteienfamilie am Mittwoch einen neuen Präsidenten, tags darauf soll eine Resolution mit dem Titel „Vision der EVP für einen nachhaltigen Planeten“ angenommen werden.

Markt und Wasserstoff

Klimapolitisch will man sich als Kraft des Hausverstandes präsentieren. Statt „starrer Ziele und Überregulierung“ solle auf die Schaffenskraft von Unternehmern und Forschern gesetzt werden, heißt es in einem vor dem Kongress präsentierten Papier. „Die Konsumenten und der Markt werden bestimmen, welche Lösungen machbar sind.“ Zugleich wirbt die EVP für eine Lösung, die noch weit von der Marktreife entfernt ist, nämlich die Wasserstofftechnologie.

Der neue Spitzenmann

Vor den inhaltlichen Weichenstellungen kommen die personellen. Der von der polnischen Bürgerplattform (PO) nominierte Tusk wird ohne Gegenkandidaten zum EVP-Präsidenten gewählt werden. Auch die ÖVP, die mit 23 von 707 stimmberechtigten Delegierten die siebentgrößte nationale Delegation stellt, unterstützt den polnischen Ex-Premier.

Liberaler Pragmatiker

Während seiner fünf Jahre als Ratspräsident hat sich Tusk hohes Ansehen erworben. Zuletzt punktete er mit beherzter Kritik am Brexit. Nun soll er als Nachfolger des eher farblosen Franzosen Joseph Daul dem Amt des EVP-Chefs mehr Gewicht geben.

Während Tusk etwa in der Migrationspolitik eine pragmatische Linie verfolgte, positionierte er sich in Fragen von Rechtsstaat und Demokratie klar gegen illiberale Tendenzen auch innerhalb der EVP.

Kein Freund Orbans

So fuhr er beim EVP-Kongress im vergangenen Jahr in Helsinki Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban über den Mund, nachdem dieser seine umstrittene Politik als Erfolgsmodell angepriesen hatte. „Niemand, zumindest nicht in unserer politischen Familie, hat das Recht, die liberale Demokratie und ihre Grundlagen anzugreifen. Wenn Du gegen Rechtsstaat und unabhängige Justiz bist, dann bist Du kein Christdemokrat“, sagte Tusk.

Orban wird diesmal kein Störenfried sein, ist die EVP-Mitgliedschaft seiner Fidesz doch suspendiert. Entscheidung über den Umgang mit der ungarischen Regierungspartei wird es in Zagreb keine geben, da der von der EVP eingesetzte Weisenrat seinen Bericht noch nicht fertig hat.

Wundenlecken

Gleichwohl ist in der kroatischen Hauptstadt Wundenlecken angesagt, nachdem die EVP bei der Europawahl im Mai deutliche Verluste eingefahren und ihren Spitzenkandidaten Manfred Weber von der CSU nicht ins Amt des EU-Kommissionspräsidenten gebracht hatte. Stattdessen musste sie sich vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron die Deutsche Ursula von der Leyen als Chefin der Brüsseler Behörde aufzwingen lassen. Die ist zwar eine Christdemokratin, stand aber eben im Mai nicht zur Wahl.

Trendsetter Kurz

Mit leichtem politischen Gepäck reist ÖVP-Chef Sebastian Kurz nach Zagreb, zählen die Türkisen mit ihren 37,5 Prozent bei der jüngsten Wahl doch zu den erfolgreichsten EVP-lern. Stärker sind nur noch die Schwesterparteien in Malta und Griechenland sowie in Ungarn, wobei eben im Fall der Fidesz-Partei noch nicht klar ist, ob sie eine Schwesterpartei bleiben wird.

Nachdem sich der ÖVP-Chef mit seiner konsequenten Flüchtlingspolitik, mancher Kritik an der EU und der Koalition mit der FPÖ nicht nur Freunde bei Europas Konservativen gemacht hat, dürfte seine neue Trendsetter-Rolle als türkis-grüner Kanzler in spe besser ankommen. Erfahrungen mit grünen Regierungspartnern haben bisher erst wenige EVP-Mitgliedsparteien gesammelt, etwa in Tschechien und Finnland. Eine Zweierkoalition unter konservativer Führung gab es überhaupt erst einmal kurz 2010/11 in Lettland.