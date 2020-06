Konservierte Leber

High-Tech macht es möglich, dass an der Innsbrucker Transplantationschirurgie ein Spenderorgan außerhalb des Körpers bis zu 40 Stunden lang aufbewahrt werden kann. Als eines der ersten Zentren weltweit wurde dort Anfang 2018 die „Metra“ in Betrieb genommen. Die große Herausforderung war nun die Umsetzung in der klinischen Routine. Diese Technologie ist auch zu Corona-Zeiten hilfreich.