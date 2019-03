Konsquenzen? Ja, aber keine Trainerdiskussion

„Eine Teamchef-Diskussion bringt in dieser Situation sicher nichts“, erklärte Windtner am Tag nach der Blamage. Nichts desto trotz forderte der Oberösterreicher für die nächsten beiden Matches im Juni gegen Slowenien und in Nordmazedonien Veränderungen: „Es wird für den nächsten Lehrgang nicht genügen, nur den Zeitplan neu zu erstellen. Wir haben jetzt eine Phase der Frustbewältigung, dann muss die Phase der nüchternen Analyse folgen, wo auch der Sportdirektor (Anm.: Peter Schöttel) gefordert ist, und dann muss es Konsequenzen für die nächsten Spiele geben“, so Windtner unmissverständlich.

Ihm stieß, wie der breiten Öffentlichkeit, die Einstellung der Mannschaft sauer auf. „Die Spieler müssen wissen, dass ein höherer Pulsschlag vonnöten ist, wenn sie den Adler auf der Brust tragen, und das war in Israel nicht erkennbar. Es war nicht die Bereitschaft da, ans absolute Limit zu gehen, weil man gemeint hat, das schaffen wir auch mit 80, 90 Prozent. Aber wenn wir nicht ans Limit gehen, werden wir keinen Erfolg haben“, redete der 68-Jährige Klartext.

Nach einer Leistung wie am Sonntag müsse alles hinterfragt werden, handelte es sich doch für Windtner um einen „klassischen Selbstfaller. Wir haben in den ersten 25 Minuten genau in die Spur gefunden, die wir uns vorgenommen haben. Es war dann unerklärlich, dass man in so eine Sorglosigkeit verfallen ist.“

Den Ball Windtners nahm Foda auf: „Wir werden alles analysieren, Dinge hinterfragen und die richtigen Maßnahmen treffen, aber alles in Ruhe und ohne Populismus“, kündigte der Deutsche an. Die öffentliche Kritik nach dem EM-Quali-Fehlstart ist laut Foda berechtigt. „Doch wenn man beide Partien sieht, hätten wir eigentlich vier Punkte machen müssen“, so der Teamchef.

Den Sieg in Israel habe man leichtfertig verschenkt, dabei zeigte seine Mannschaft ein neues Gesicht. „Ich bin seit eineinhalb Jahren im Amt und muss sagen, dass es in Sachen Einstellung und Leidenschaft bis Sonntag keine Probleme gegeben hat. Deshalb war das in Haifa etwas Außergewöhnliches. Das habe ich bei den Spielern so noch nie gesehen, das gilt es zu besprechen“, so Foda.

„Abgerechnet wird nach zehn Spielen“

Wie die Konsequenzen aussehen könnten, dazu gab er sich verschlossen: „Ich habe Ideen, doch es macht keinen Sinn, in der Öffentlichkeit darüber zu reden. Wir müssen ein paar Dinge verändern, um wieder in die Spur zu kommen“, so Foda, der in (Zweck-)Optimismus macht: „Es gibt noch acht Spiele zu absolvieren. Abgerechnet wird nach zehn Spielen.“