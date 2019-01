Kontrahenten in Venezuela zeigen sich dialogbereit

Im Machtkampf in Venezuela haben beide Kontrahenten Gesprächsbereitschaft signalisiert – rücken aber nicht von ihren Positionen ab. “Ich bin bereit für einen Dialog, Verhandlungen, ein Abkommen”, sagte der autoritäre Staatschef Nicolas Maduro am Donnerstag im Obersten Gerichtshof. Er betonte jedoch, er sei der legitime Präsident des Landes und wolle bis 2025 regieren.

Der selbst ernannte Übergangspräsident Guaido schloss in einem TV-Interview eine Amnestie für Maduro und dessen engste Mitarbeiter nicht aus – sofern der 56-jährige Sozialist freiwillig den Platz räume. “Die Amnestie ist auf dem Tisch. Die Garantien gelten für alle, die bereit sind, sich auf die Seite der Verfassung zu stellen und die verfassungsmäßige Ordnung wieder herzustellen”, sagte er dem Sender Univision.

Guaido unterstrich, Amnestie bedeute weder Straflosigkeit noch Vergessen, sondern Gerechtigkeit. Er sprach von einem Dreistufenplan, um die Demokratie in dem südamerikanischen Land wiederherzustellen. Dazu zählten Maduros Abtritt, die Bildung einer Übergangsregierung sowie freie Wahlen. Um dieses Ziel zu erreichen, sei er dialogbereit. Laut Verfassung müsste Guaido binnen 30 Tagen Neuwahlen ausrufen. Angesichts der verfahrenen Lage sei dies schwierig, ließ er erkennen: “Wir leben in einer Diktatur.”

Der 35-jährige Abgeordnete hatte sich am Mittwoch selbst zum Übergangsstaatschef erklärt und Maduro die Legitimation abgesprochen. Den Coup hatte laut einem Bericht des “Spiegel” Guaido mit Hilfe des populären Oppositionspolitikers Leopoldo Lopez und des republikanischen US-Senators Marco Rubio aus Florida vorbereitet.

Die USA und zahlreiche lateinamerikanische Länder erkannten den Gegenpräsidenten als legitimen Staatschef an. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini rief zu “freien und glaubwürdigen Wahlen” in Venezuela auf und sagte dem von der Opposition geführten Parlament die Unterstützung der Europäischen Union zu. Maduro hingegen kann auf die Unterstützung des mächtigen Militärs sowie seiner Verbündeten in Russland, Iran, Türkei, Kuba, Bolivien und Nicaragua zählen.

Nach dem von Maduro angeordneten Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen Venezuela und den Vereinigten Staaten zogen die USA nicht dringend benötigte Diplomaten aus Caracas ab. US-Außenminister Mike Pompeo betonte allerdings, dass die USA der Anweisung von Maduro zum Abzug aller Diplomaten nicht folgen würden. Maduro hat den US-Diplomaten bis Sonntag Zeit gegeben, das südamerikanische Land zu verlassen.

Die UNO-Menschenrechtshochkommissarin Michelle Bachelet warnte vor möglichen “katastrophalen Folgen” des Machtkampfs in Venezuela und forderte eine unabhängige Untersuchung angeblicher exzessiver Gewaltanwendung durch venezolanische Sicherheitskräfte. Sie verwies dabei auf Berichte, wonach es bei Protesten in dieser Woche 20 Tote und mehr als 350 Festnahmen gegeben habe.

“Ich bin außerordentlich besorgt, dass die Situation in Venezuela rasch außer Kontrolle geraten könnte, mit katastrophalen Folgen”, erklärte die chilenische Ex-Präsidentin. Sie rief die politischen Führer des Landes zum Dialog auf. “Mehr als drei Millionen Venezolaner sind aus ihrem Land geflohen, viele weitere Millionen leben unter schlimmen Bedingungen”, teilte Bachelet mit. “Was muss noch passieren, bevor die politische Führung das Wohlergehen ihres Volkes über ihre eigenen Interessen stellt?”, fragte sie.