Kontroverse Debatte zur Arbeitszeit

Eine kontroverse Debatte lieferten sich am Freitag in der Sondersitzung des Nationalrats zur Arbeitszeitflexibilisierung die Regierungsparteien ÖVP und FPÖ mit SPÖ, Liste Pilz und Neos. SPÖ-Klubchef Christian Kern ließ keinen Vergleich mit seinem „Plan A“ zu und sah den sozialen Ausgleich zerstört und die Freiheit beschränkt: „Sie knien vor dem Altar Ihrer Großsponsoren, und es ist die Bischofskonferenz, die Sie daran erinnern muss, was christliche Nächstenliebe ist“, so Kern. Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) meinte in Beantwortung einer „Dringlichen Anfrage“ der SPÖ: „Wir tun nichts anderes, als Probleme, die es derzeit in der Arbeitswelt gibt, zu lösen.“ Die Grundprinzipien blieben unangetastet, es gebe einen 8-Stunden-Tag und eine 40-Stunden-Woche, Mehrleistungen würden weiter abgegolten. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) betonte, dass sich viel an Aufregung beruhigen werde, wenn die Regel in Kraft sei und man sehe, dass viel Behauptetes nicht eintrete. FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache betonte, das Ziel der Novelle sei, die Entscheidungsrechte des Einzelnen zu stärken. Laut ÖVP-Klubobmann August Wöginger seien längere Arbeitszeiten aufgrund der EU-Arbeitszeitrichtlinie gar nicht möglich. Am Ende der Sitzung wurden alle Anträge der Opposition mehrheitlich abgelehnt.

Koalition hat ihren Abänderungsantrag fertig

Die Regierungsfraktionen haben nun ihren Abänderungsantrag fertiggestellt, mit dem sie die versprochene „Freiwilligkeitsgarantie“ in das Gesetz zur Arbeitszeitflexibilisierung einbringen wollen. Laut der nun getroffenen Einfügung steht es Arbeitnehmern damit frei, Überstunden „ohne Angaben von Gründen“ abzulehnen, wenn diese die Tagesarbeitszeit von zehn Stunden oder die Wochenarbeitszeit von 50 Stunden überschreiten würden. Das betrifft explizit auch Wochenend- und Feiertagsarbeit. Festgelegt wird auch, dass bei Gleitzeit das Arbeiten über die Normalarbeitszeit von zehn Stunden hinaus als Überstunden gilt, wenn es angeordnet wird. Gleitzeitvereinbarungen, die eine tägliche Normalarbeitszeit von zwölf Stunden zulassen, müssen künftig vorsehen, dass es einen Ausgleich durch längere zusammenhängende Freizeit gibt und auch eine Vier-Tage-Woche möglich ist.

Wegen ÖBB-Betriebsversammlungen gibt es Montagfrüh Zugverspätungen

In der Frage der Arbeitszeit wird nun der Ton rauer und der ÖGB lässt die Muskeln spielen: Bereits am Sonntag werden die Gewerkschafter in der Wiener Innenstadt aufmarschieren. Wegen der Großdemonstration wird es zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen sowohl für Autofahrer als auch für Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel kommen. Dem nicht genug: Am Montag (2. Juli) werden zwischen 6 und 9 Uhr in der Früh Betriebsversammlungen bei den ÖBB und auch beim Tochterunternehmen Postbus stattfinden. „Man muss mit massiven Verspätungen und Einschränkungen bei Zug und Bus auch in OÖ rechnen. Die konkreten Auswirkungen sind aber offen“, sagte der oö. ÖBB-Sprecher Karl Leitner. Er rät vor Antritt der Fahrt sich am Montag in der Früh über scotty.at oder in sozialen Medien zu informieren. Ab wann genau wieder der Normalbetrieb auf allen Strecken läuft, könne man derzeit auch noch nicht sagen.

Auch wenn bei den ÖBB 12-Stunden-Schichten schon möglich seien, „hat der Rest des Paketes unter anderem mit der 60-Stunden-Woche breiteste Auswirkungen“ auf die Bundesbahnen, so Betriebsratschef Roman Hebenstreit. Auch die Gewerkschaft PRO-GE hat mitgeteilt, dass es kommende Woche weitere Betriebsversammlungen geben wird. Darunter sind Versammlungen bei Unternehmensriesen wie voestalpine, Böhler, OMV oder Andritz.