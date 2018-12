Kooperation statt Fusion bei den oö. Krankenfürsorgeanstalten

Einen Tag nachdem im Nationalrat Türkis-Blau die Zusammenlegung der Krankenkassen fixiert hat, präsentierten gestern Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) und sein Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) die Neuaufstellung der davon nicht betroffenen Krankenfürsorgeanstalten für Lehrer. Landes- und Gemeindebedienste in Oberösterreich. Kooperation statt Fusion lautet das Motto mit dem bis 2023 30 Millionen Euro gespart werden sollen.

Gründung einer Allianz

Mit 1. Jänner 2019 startet die neue sogenannte OÖ. Gesundheitsfürsorge, eine Allianz der Anstalten KFL (Landesbedienstete), LKUF (Lehrer) und KFG (Gemeindebedienstete) mit derzeit insgesamt 110.000 Versicherten. „Wie bei jeder Reform ist es mir wichtig, dass spürbare Verbesserungen für die Betroffenen und die öffentliche Hand erzielt werden. Das ist uns hier wieder einmal gelungen“, so LH Stelzer. Es sei ein „erster wichtiger Schritt zur Effizienzsteigerung“, ergänzt Haimbuchner. Entgegen der Krankenkassenreform werden die Anstalten, die sich durch Dienstgeber- und Dienstnehmerbeiträge, durch erhöhte Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte finanzieren, aber nicht zusammengeführt. Deren Rechtsträgerschaft bleibe erhalten, erklärte Stelzer.

Vielmehr gehe es darum, durch eine verstärkte Zusammenarbeit in den Bereichen Vertragsverhandlungen mit den Spitälern und Ärzten, Prävention und e-Health Gelder einzusparen. Für die ersten fünf Jahre wurde ein Volumen von 30 Mio. Euro errechnet, bis 2035 sogar ein Potenzial von 437 Mio. Euro, die in die Rücklagen fließen, um somit für die Versicherten investieren können. Wegen der steigenden Lebenserwartung sei in den kommenden Jahren mit erhöhten Ausgaben zu rechen, meinten die drei Krankenfürsorge-Vertreter LAbg. Peter Csar (KFL), Paul Kimberger (LKUF) und Klaus Preiner (KFG). Noch nicht im Boot, aber zur Mitarbeit eingeladen sind übrigens auch die drei Krankenfürsorgeanstalten der Statutarstädte Linz, Wels und Steyr.

Präventionsprogramme

Vor allem in der Entwicklung gemeinsamer Präventionsprogramme erwarten sie sich viel. Konkret nannte Kimberger etwa ein bei den Lehrern erfolgreich angelaufenes Programm zur Gewichtsreduktion „Leichter Leben“, das unabhängig von den Berufsgruppen breit ausgerollt werden könne. Nachdem finanzielle Effekte derartiger Maßnahmen erst längerfristig greifen, steige erst nach mehreren Jahren die Höhe der Einsparungen. Nachdem die Anstalten laut eigenen Aussagen bereits eine „schlanke Verwaltung“ haben — der Anteil betrage 2,3 Prozent der Gesamtkosten — sei dort finanziell nichts zu holen.