Kopftuchverbot bringt auch Strafen

Beim Thema Kopftuchverbot an Volksschulen stemmen sich SPÖ und Neos weiter gegen den Regierungsentwurf, der bei wiederholtem Verstoß sogar Geldstrafen bis zu 440 Euro für die Erziehnungsberechtigten vorsieht.

Konkret geht es um eine Änderung des Schulunterrichtsgesetzes. In der von der Regierung vorgeschlagenen Verfassungsbestimmung, die eine Zweidrittelmehrheit und die Zustimmung von SPÖ oder Neos braucht, heißt es in Paragraf 43: „Um die bestmögliche Entwicklung und Entfaltung aller Schülerinnen und Schüler sicherzustellen, ist diesen bis zum Ende des Schuljahres, in welchem sie das 10. Lebensjahr vollenden, das Tragen weltanschaulich oder religiös geprägter Bekleidung mit der eine Verhüllung des Hauptes verbunden ist, untersagt. Dies dient der sozialen Integration von Kindern gemäß den lokalen Gebräuchen und Sitten, der Wahrung der verfassungsrechtlichen Grundwerte und Bildungsziele der Bundesverfassung sowie der Gleichstellung von Mann und Frau.“

Bei Verstößen sollen die Eltern innerhalb von vier Tagen zu einem verpflichtenden Gespräch in die Schule vorgeladen werden und über ihre Verantwortung aufgeklärt werden. Die Teilnahme ist verpflichtend. Bei weiteren und nachhaltigen Übertretungen des Verbots kann die Bezirksverwaltungsbehörde dann eine Geldstrafe von bis zu 440 Euro oder im Fall der Uneinbringlichkeit eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen verhängen.

ÖVP fordert die SPÖ zum Einlenken auf

Während die SPÖ den Bruch demokratischer Spielregeln beklagt, sich aber gesprächsbereit zeigt und ein Gesamtpaket fordert, sprach Neos-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger von einem „Diktat des Vizekanzlers“ Heinz-Christian Strache (FPÖ).

Die ÖVP forderte am Dienstag die SPÖ zum Einlenken in Sachen Kopftuchverbot in Volksschulen auf. Die SPÖ solle sich einen Ruck geben und endlich Klarheit im Themenbereich „Integration und Schutz von Mädchen“ schaffen, meinte ÖVP-Frauensprecherin Barbara Krenn in Richtung von SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda, der zuvor die Vorgangsweise beim Gesetzwerdungsprozess eine „Schande für den Parlamentarismus“ genannt hatte.

„Wir wollen keine Entwicklung von Parallel-Gesellschaften in Österreich, wie sie beispielsweise auch durch das Tragen eines Kopftuchs von Mädchen an Volksschulen entstehen können. Mag sein, dass Drozda für dieses sensible Thema kein Gespür hat, aber die erste Parteivorsitzende der SPÖ darf diesem frauenrechtlichen Anliegen doch keine Absage erteilen“, erklärte Krenn.