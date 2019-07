Korruption, Habgier und Ehebruch

Von Eva Hammer

Große Show. Perfektion. Bedingungslose Qualität. Eine fabelhafte Big Band mit Trompeter à la Satchmo, Posaunen, Drums, Piano, zwölf Mann mit Dirigent Brian Schimmel, dem Jazz, Charleston, Tango sichtlich durch Leib und Seele fahren. Aus dem Fokus verschwindet die Band angesichts der schönen Damen und genialen Herren natürlich vice versa. „Chicago“, das Original Broadway Musical (Buch: Fred Ebb, Bob Fosse, Musik: Frank Kander), feierte am Mittwoch im Musiktheater eine umjubelte Premiere.

Die musikalische Trägerrakete „All that Jazz“ startet die Show, kurz hält die Musik inne – Roxie Hart erschießt ihren Lover („Mich verlässt man nicht“). Carmen Pretorius eröffnet als mädchenhafter Vamp Roxie Hart die Handlung im Chicago der 20er Jahre. Die Boomtown entwickelte sich in der Zeit der Prohibition zu einem Zentrum für Korruption und Prostitution. Velma Kelly und Roxie sind kaltblütige Mörderinnen. Der aalglatte Anwalt Billy Flynn verarbeitet ihre Verbrechen zu Sensationen für die Presse. Im Frauengefängnis werden sie zu Medienstars und Rivalinnen, da Flynn Velma fallen lässt, als Roxie auftaucht.

Sex-Appeal über Moral

Bekanntheit und Sex-Appeal zählen mehr als gesellschaftliche Moral. Die Mörderinnen werden freigesprochen. Bis in die letzte Geste feilte Bob Fosse (1927-1987) am Original der Choreografie. Sparsame Bewegungen, synchron oder gegenläufig mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks, in jeder Bewegung knisternde Spannung, prickelnde Sinnlichkeit, witzig und geistreich. Selbst die Akrobatik ist lasziv, elektrisch aufgeladen die stillen Momente. Das Ensemble entsteigt der Bühnentribüne, eine große Showtreppe inmitten der Musiker. Die gesamte Inszenierung beruht auf Schwarz-Weiß-Bildern. Schwarz die knappen Kostüme, weiß die Haut.

Sechs fröhliche Mörderinnen erklären im „Cell Block Tango“ ihre Motive, Refrain: „Die Kerle waren fällig, selber schuld daran“. Samantha Peo führt als Velma abgebrüht vor, wie man Richter und Geschworene um den Verstand bringt. Roxies Ehemann Amos (Grant Towes) als „Mr. Cellophane“ geht mit seiner Unbeholfenheit, in der sonst eher unterkühlten Perfektion der Inszenierung, sogar ein wenig zu Herzen. Handlung und Schmäh in Originalsprache zu verstehen, ist nicht immer einfach, den optischen Reizen zu erliegen dagegen unausweichlich. Herzlicher Applaus.