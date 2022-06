Kosovare flüchtete vor Polizei

Völlig eskaliert ist in der Nacht auf Donnerstag eine Lenkerkontrolle auf der Innkreisautobahn A8 zwischen Ried und Suben.

Als Polizisten einen 29-jährigen Pkw-Lenker stoppten, hielt der Kosovare aus dem Bezirk Vöcklabruck kurz an und händigte einen ungarischen Führerschein aus. Wie die Beamten kurz darauf herausfanden, handelte es sich bei dem Schein um eine Totalfälschung.

Im selben Moment stieg der 29-Jährige aufs Gas und brauste mit seinem Beifahrer, einem 34-jährigen Bosnier, in Fahrtrichtung Suben davon. Die Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf, die weiter auf der L512 in Richtung Antiesenhofen führte, über die L522 in Richtung Ort/Innkreis und auf die B148 in Richtung Braunau. Nachdem sich bereits vier Streifen auf seine Fährte geheftet hatten, erkannte der 29-Jährige die Aussichtslosigkeit seines Unterfangens.

Er hielt den Pkw an und ließ sich widerstandslos festnehmen. Zuvor hatte er die Polizisten mehrmals zum Abbremsen bzw. Ausweichen genötigt und gleichzeitig unbeteiligte Verkehrsteilnehmer mit riskanten Überholmanövern gefährdet.

Wie sich herausstellte, besteht gegen den Kosovaren ein Einreiseverbot nach Österreich. Sein Führerschein war ihm bereits früher entzogen worden. Nun muss er mit mehreren Anzeigen wegen der Verkehrsübertretungen rechnen. Zudem hat die Polizei wegen einer offenen Bewährungsstrafe mit der Staatsanwaltschaft Kontakt aufgenommen. Der 29-Jährige wurde ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert.