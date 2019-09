Kosovo besiegte Tschechien in EM-Qualifikation 2:1

Die Fußball-Nationalmannschaft des Kosovo hat am Samstag in der EM-Qualifikation für eine Überraschung gesorgt. Das Balkan-Team gewann vor eigenem Publikum gegen Tschechien 2:1 und lag in Gruppe A mit acht Punkten aus vier Spielen zumindest vorerst sogar an der Tabellenspitze. Allerdings konnte England mit einem Heimsieg im Abendspiel daheim gegen Bulgarien wieder an den Kosovaren vorbeiziehen.