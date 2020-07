Kostenlose Covid-19-Versicherung beim Reisekonzern TUI

Der deutsche Tourismuskonzern TUI will seinen Kunden mit einer kostenlosen Covid-Versicherung das Reisen in Coronazeiten wieder schmackhaft machen. Das Angebot, für das Europas größter Reisekonzern mit der AXA-Versicherung zusammenarbeite, gelte ab Samstag für alle Pauschalreisen in diesem Jahr, sagte TUI-Deutschlandchef Marek Andryszak den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitagsausgaben).

Wer im Urlaub Coronasymptome habe, könne virtuell einen deutschsprachigen Arzt kontaktieren und vor Ort einen Coronatest machen, erläuterte Andryszak.

Die Versicherung übernehme die Kosten, wenn Reisende wegen Covid-19 und einer Quarantäne länger am Urlaubsort bleiben müssen.

“Sollte eine Behandlung im Krankenhaus nötig sein, dann kann ich, wenn rechtlich und medizinisch möglich, auch nach Deutschland ausgeflogen werden”, sagte der TUI-Manager. Die Versicherung gelte auch für bereits gebuchte Reisen: “Je nach Entwicklung der Situation werden wir das Angebot in das kommende Jahr verlängern.”