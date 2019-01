Kraft in Bischofshofen-Quali Vierter, Kobayashi Dritter

Stefan Kraft hat am Sonntag in der Qualifikation vor dem Finalbewerb der Vierschanzentournee in Bischofshofen den vierten Platz belegt. Der Lokalmatador flog aus Luke neun auf 135 m. Sieger war der Tournee-Zweite Markus Eisenbichler (GER/143 m), der überlegene Tournee-Spitzenreiter Ryoyu Kobayashi (JPN/131,5) folgte hinter Robert Johansson (NOR/143) an dritter Stelle.

Dawid Kubacki fixierte aus Luke 13 mit 145 m neuen Schanzenrekord. Der Pole war damit Siebenter. Zweitbester ÖSV-Springer war Michael Hayböck mit 144 m aus Luke 15. Neun der zwölf angetretenen Österreicher sind im Bewerb (17.00 Uhr/live ORF eins) dabei. Aus der sechsköpfigen nationalen Gruppe schafften es Clemens Aigner, Jan Hörl, Clemens Leitner und Thomas Hofer. Ausgeschieden sind Markus Schiffner, Andreas Kofler (wie in Innsbruck) und David Haagen.