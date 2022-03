Kraft in Oberstdorf Dritter – Sieg an Slowenen Zajc

Samstag-Sieger Stefan Kraft hat am Sonntag nicht wie erhofft nachdoppeln können, ist aber dennoch wieder auf dem Podest gelandet. Der 28-jährige Salzburger musste sich beim Skiflug-Weltcup in Oberstdorf nur dem Slowenen Timi Zajc und dem Polen Piotr Zyla geschlagen geben. Kraft segelte auf 212 und 222,5 m, ihm fehlten 8,1 Punkte auf Zajc. Zweitbester Österreicher wurde Daniel Huber auf Rang 14.

Michael Hayböck (16.), Manuel Fettner (17.) und Daniel Tschofenig (20.) kamen ebenfalls in die Top 20. Thomas Lackner (22.) und Ulrich Wohlgenannt (29.) sorgten dafür, dass alle sieben Österreicher Weltcup-Punkte holten. Österreichs „Adler“ reisen damit mit 178 Punkten Vorsprung auf Deutschland als Leader des Nationencups nach Planica. Dort wird allerdings neben zwei Einzelbewerben auch noch ein Teambewerb ausgetragen.

In der Weltcup-Gesamtwertung ist im Duell zwischen Leader Ryoyu Kobayashi aus Japan und seinem deutschen Verfolger Karl Geiger noch keine Vorentscheidung gefallen. Der Japaner wurde Sechster, Geiger Neunter. Kobayashis Vorsprung beträgt 66 Zähler. Die große Kristallkugel wird somit erst beim Weltcup-Finale kommende Woche in Slowenien vergeben.

Bereits in der Qualifikation hatte der 22-jährige Slowene Domen Prevc mit 242,5 m einen neuen Rekord auf der Heini-Klopfer-Schanze markiert. Weltweit gibt es nur noch vier Skiflugschanzen, neben Oberstdorf sind dies Planica, Bad Mitterndorf in der Steiermark sowie Vikersund in Norwegen. In Vikersund und Planica sind noch weitere Flüge als im Allgäu möglich. Den Weltrekord von 253,5 m hält nach wie vor Kraft.

Im Kampf um die kleine Kristallkugel im Skiflug-Weltcup wird Kraft beim Saison-Finale in Planica noch ein gewichtiges Wörtchen mitreden können: Gemeinsam mit Sonntag-Sieger Zajc führt der Salzburger mit 160 Punkten das Feld an. Im Gesamt-Weltcup ist der dreifache Einzel-Weltmeister weiterhin Fünfter, Kraft durchstieß die 1.000-Punkte-Marke (1.005). Er hatte am Samstag seinen insgesamt 25. Weltcupsieg, den dritten in dieser Saison gefeiert. Der dritte Rang am Sonntag war sein neunter Stockerlplatz in dieser Olympiasaison.