„Kraft-Ladestation“ Bad Moos

Akku, Batterie, Ladestation – diese Schlagwörter hört und liest man beinahe täglich. Meist geht es hier um e-Bikes oder Elektro-Autos. Oft fühlt man sich „leer“ und möchte seine Akkus gerne wieder aufladen. Eine tolle „Kraft-Ladestation“ steht genau am Eingang des Fischleintales in Sexten in Südtirol – das Sport & Kurhotel Bad Moos. Das Haus ist Ausgangspunkt für ausgedehnte Bergwanderungen oder Bergtouren und hinterher kann man in der großzügig angelegten Wellness-Oase die Seele baumeln lassen und sich erholen – sprich auftanken.

Text: Johannes Schaffer

Umgeben von Wiesen und Wäldern, inmitten einer idyllischen Naturkulisse am Eingang zum Fischleintal in Sexten im Südtiroler Hochpustertal und des Naturparks 3 Zinnen, steht das Bad Moos – Dolomites Spa Resort.

Das Haus eignet sich hervorragend als „Basislager“ für Spaziergänge, ausgedehnte Wanderungen (auf sehr gut ausgeschilderten Wanderwegen) und Berg- und Klettertouren sowie für Rad- und Mountainbike-Touren.

Ein Highlight ist eine Sonnenaufgangswanderung am Helm, dem Hausberg von Sexten. Zeitig in der Früh kann man mit der Helmbahn ab Sexten auf den Helm fahren und zum Gipfel wandern. Dort genießt man den Sonnenaufgang in herrlicher Stille. Es ist ein wahres Naturschauspiel, wenn die Sonne hinter den Bergen hervor sticht und die Landschaft erhellt. Wer jedoch nicht zu den Frühaufstehern zählt, der kann den Sonnenuntergang auf 2.150 m Höhe mit einem 360° Rundblick auf die Dolomiten und die Zentralalpen genießen. Die letzten Sonnenstrahlen des Tages zaubern ein unvergessliches Farbspektakel am Himmel. Nachdem die Sonne hinter den Bergspitzen verschwunden ist, geht es in der Dämmerung mit der Kabinenbahn wieder ins Tal.

Und nach einem ereignisreichen Tag kann man perfekt relaxen und ausspannen im großzügig gestalteten Wellness- und Saunaareal des Hotels. „Sauna-Meister Charly“ zelebriert, je nach Musikrichtung wie ein Balletttänzer oder Torero Aufgüsse und Anwendungen und sorgt so für totale Entspannung. Das Ambiente und der tolle Service des Teams rund um Evi Oberhauser sorgen zusätzlich für einen überaus angenehmen und perfekten Aufenthalt, bei dem man wirklich entspannen und genießen kann.

Im Winter eignet sich das Viersterne-Superior Bad Moos – Dolomites Spa Resort hervorragend als Langlauf- oder Skistützpunkt. Man muss nur zweimal umfallen und steht auf der Langlaufloipe oder steigt in die Gondel, die einen auf die Skipiste bringt. 93 bestens präparierte Pistenkilometer an Helm und auf der Rotwand, sind Teil des Skizirkus 3 Zinnen Dolomites, viele Panoramaabfahrten zwischen Vierschach und Padola warten darauf, „bezwungen“ zu werden. Darunter auch die steilste Piste Südtirols.

Sport & Kurhotel Bad Moos

Fischleintalstraße / Via Fiscalina 27

39030 Sexten-Moos / Sesto-Moso, Italien

www.badmoos.it

Der Verfasser nahm auf Einladung des Sport & Kurhotels Bad Moos und Konsortium 3 Zinnen Dolomites an der Reise teil.