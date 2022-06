Kraftwerk in Molln wird gebaut

Obwohl bereits vor elf Jahren genehmigt, tat sich lange wenig beim Bau des Pumpspeicherkraftwerks in Molln.

Doch nun nimmt das Projekt Fahrt auf. Bauunternehmer Kurt Bernegger will sein Pumpspeicher-Projekt Pfaffenboden, direkt neben dem Werk der Baugruppe Bernegger, endlich realisieren.

Wie der ORF berichtet, würden Gespräche mit fünf internationalen Investoren laufen, die bereits weit fortgeschritten seien. Das Projekt war bislang vor allem an der benötigten Stromanbindung gescheitert. Diese Probleme sollen nun aber behoben sein.

Erleichterung gab es diesbezüglich auch in der Politik. „Ich freue mich sehr, dass gerade in Zeiten der Energiekrise und unserer unsäglichen Abhängigkeit von russischem Gas, Bernegger nun als erster sein innovatives Pumpspeicherkraftwerk zur Umsetzung bringen wird. Pumpspeicher sind ein elementarer Teil von klimaneutraler Energieerzeugung. Sie nehmen die Überlast von Sonnen- und Windenergie auf und liefern die Energie, wenn Wind und Sonne gerade keinen oder wenig Strom liefern“, so Umwelt- und Klimalandesrat Stefan Kaineder.