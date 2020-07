Kran in London umgestürzt – Mehrere Verletzte

Ein umstürzender Kran hat am Mittwoch in London mehrere Häuser beschädigt. Offenbar wurden zumindest vier Menschen verletzt. Mehrere Personen sind möglicherweise in den Gebäuden eingeschlossen. Wie die Feuerwehr mitteilte, fiel das 20 Meter hohe Transportgerät auf ein im Bau befindliches Mehrfamilienhaus und zwei Reihenhäuser. Ein Rettungsteam mit Spezialgerät ist im Einsatz.

Der Unfall ereignete sich im Osten der britischen Hauptstadt im Stadtteil Bow. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, das Gebiet zu meiden.