Kran, Mäher & Co. über Gemeinde-, Bezirks- und Politgrenzen hinweg

Von C. Haubner

Ein großzügig angelegter Bauhof, der modernsten Kriterien entspricht. Geräte vom Schneepflug bis zum Böschungsmäher, mit denen man eine breite Palette an kommunalen Arbeiten erledigen kann. All das findet man in Oftering (Bez. Linz-Land) – und das, obwohl sich die Gemeinde mit gut 2100 Einwohnern eine derartige Einrichtung gar nicht leisten könnte. Dasselbe gilt für die Nachbargemeinden Holzhausen mit rund 1030 und Kirchberg-Thening mit zirka 2500 Einwohnern.

Dass der moderne Bauhof dennoch Anfang 2017 seine Pforten öffnen konnte, ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit, die weit mehr als nur Gemeinde-übergreifend ist. Denn sie überwindet auch die Bezirksgrenze zu Wels-Land und politische Grenzen, berichtet Klaus Hügelsberger. Er ist ÖVP-Bürgermeister von Holzhausen und seit Jahresbeginn Obmann des Gemeindeverbandes, der für den gemeinsamen Bauhof verantwortlich zeichnet. Kirchberg-Thening hat mit Dietmar Kapsamer ebenso wie Oftering mit Dietmar Lackner einen SPÖ-Ortschef.

Die gemeinsame Finanzierung und Verwaltung ermöglicht es, sechs Mitarbeiter zu beschäftigen, sagt Bauhof-Leiter Josef Mair. Das sei zwwar nicht zu viel angesichts eines zu betreuenden Gebietes von fast 38 Hektar, man sei aber wesentlich flexibler als zuvor. Da gab es nämlich in Kirchberg-Thening einen Bauhof mit nur einem Mitarbeiter, der bei einem Bauern eingemietet war. Oftering hatte einen Bauhof mit drei Angestellten, Holzhausen einen mit einem Mitarbeiter, eingemietet war man in einem Stadl der Pfarre, erzählt Bürgermeister Hügelsberger. Urlaubs- oder Krankenstandsvertretungen waren da nicht zu realisieren: „Da hat auch schon einmal der Amtsleiter oder der Bürgermeister am Sportplatz den Rasen gemäht.“ Zudem habe man viele Dienstleistungen zukaufen müssen.

Dies stelle sich jetzt ganz anders dar, ist Mair zufrieden. Nicht zuletzt dank der personellen Ausstattung und der Gerätschaften erledige man nun die meisten anfallenden Arbeiten selbst. In Holzhausen und Oftering ist man in Personalunion auch eine Art Schulwart und betreue Kindergärten und Krabbelstuben mit.

„An Identität ist nichts verloren gegangen“

Von der Bevölkerung gebe es ausschließlich positive Rückmeldungen, freut sich Hügelsberger: „An Identität ist nichts verloren gegangen. Inzwischen sind alle Bauhof-Mitarbeiter in allen drei Gemeinden gern gesehene und vor allem anerkannte Ansprechpartner.“ Die Zusammenarbeit tut auch den Gemeinden gut, „das Gemeinsame steht im Vordergrund.“

Ähnlich sieht das auch der Kirchberg-Theninger Bürgermeister Kapsamer: „Es ist ein absoluter Gewinn, ich bin ein Verfechter von Gemeinde- Kooperationen!“ Eine einzelne Gemeinde könnte ein solches Angebot nicht auf die Beine stellen, „das beginnt schon beim Gebäude.“ Er könne das Kooperationsmodell wärmstens empfehlen, sagt Kapsamer: „Wir haben auch viele Anfragen anderer Gemeinden.“

Bauhof-Chef Mair gefällt an seiner Arbeit vor allem die Abwechslung: „Ich mache alles gern, egal, ob ich den Kran bediene oder auf den Silo klettere.“ Beim Winterdienst ist Dienstbeginn zwar mitunter um drei Uhr früh. Die meiste Arbeit fällt aber dennoch im Sommer an, wenn etwa alle Grünflachen in den drei Partnergemeinden in Schuss gehalten werden müssen.

Die Errichtungskosten des Bauhofes von gut 1,6 Mio. Euro – inklusive Salzsilo – sind damit gut investiertes Geld, ist man in der Region einig. Und auch die Tatsache, dass er sechs Chefs habe – drei Bürgermeister und drei Amtsleiter – sei kein Nachteil, meint Mair augenzwinkernd.