„Krank zur Arbeit“ für viele Realität

Wer krank zur Arbeit geht, riskiert nicht nur seine eigene (langfristige) Gesundheit, sondern schädigt auch seinen Arbeitgeber – vor allem was die eigene Produktivität bzw. die Ansteckungsgefahr für Kollegen betrifft. Zu dieser Conclusio kommt eine von der AKOÖ in Auftrag gegebene Studie der Johannes Kepler Universität Linz, die gestern präsentiert wurde. Für die Studie wurden mehr als 400 Erwerbstätige über Verhalten und Motive befragt: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Krankheitstag am Arbeitsplatz verbracht wird, liegt demnach bei rund 52 Prozent. Mehr als 13 Prozent geben an, öfters eine ärztliche Krankschreibung zu ignorieren.

Fast die Hälfte der Befragten wartet mit dem Auskurieren manchmal bis zum nächsten freien Tag. Angst vor übler Nachrede sowie Nachteilen überwiegen bei den Motiven. Aber auch Rücksicht auf Kollegen ist ein Argument.

Bei der Wirtschaftskammer fordert man eine differenziertere Sicht der Dinge. „Natürlich haben die Arbeitgeber ein Interesse daran, dass sich die Mitarbeiter im Krankheitsfall auskurieren“, betont Vizepräsidentin Ulrike Rabmer-Koller. Sie macht aber auch auf Unterschiede bei den Krankheitsbildern aufmerksam. Denn so könne man beispielsweise mit einem Gipsbein weiterhin gewisse Büroarbeiten verrichten, gibt sie zu bedenken.