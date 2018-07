Krankenkassen Hauptverband warnt vor Versorgungsengpässen

Der Hauptverband der Sozialversicherungen kritisiert den jüngsten Beschluss der Koalitionsparteien ÖVP und FPÖ und der NEOS zu einer „Ausgabenbremse“ für die Sozialversicherungen. In einem Statement warnt Hauptverband-Chef Alexander Biach vor Versorgungsengpässen. „Der gesetzlich verordnete Finanzierungsstopp ist bedauernswerterweise ein sehr deutliches Zeichen des Misstrauens“, so Biach.

Die Sozialversicherung wirtschafte seit Jahrzehnten mit größtem Verantwortungsbewusstsein, betonte der Hauptverbandschef am Freitag gegenüber der APA. Jede Investition werde ordentlich geplant und in den Gremien beschlossen. Mit dem Beschluss im Parlament werde der Sozialversicherung aber unterstellt, „dass sie nicht wirtschaften kann und unnötig Geld ausgibt“, kritisierte Biach.

Mit großer Skepsis haben auch Verfassungsexperten auf die am Donnerstag beschlossene „Ausgabenbremse“ für die Sozialversicherungen reagiert. Diese sei ein Eingriff in die verfassungsrechtlich garantierte Selbstverwaltung: „Ich kann mir das schwer vorstellen, dass das vor dem VfGH halten würde“, meinte daher Theo Öhlinger im Gespräch mit der APA.

Inhalt und Vorgangsweise für die „Ausgabenbremse“ sorgten schon am Donnerstag für Aufregung: Die Regierungsparteien haben die weitreichenden Maßnahmen für die Sozialversicherungsträger am Donnerstagnachmittag unauffällig in das Erwachsenenschutz-Anpassungsgesetz hineingepackt. Darin heißt es unter anderem, dass Ärzte und Bedienstete der oberen Führungsebene der Versicherungsträger und des Hauptverbandes nur bis Ende 2019 bestellt werden dürfen bzw. deren befristete Verträge nur bis Ende 2019 verlängert werden dürfen. Seitens der SPÖ und auch des ÖGB wurde umgehend kritisiert, dass es sich um eine verfassungswidrige Maßnahme handelt.

Ärztekammer und Arbeiterkammer sind ebenfalls empört. ÖÄK-Vizepräsident Johannes Steinhart kritisierte in einer Aussendung, dass es längst fällige Investitionen nicht geben soll. Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl hat auch verfassungsrechtliche Bedenken. Die „Ausgabenbremse“ blockiere vor allem die Versorgung mit qualitativ hochwertigen Leistungen: „Das bekommen letztlich die Versicherten zu spüren und das ist ungeheuerlich“, zeigte sich Anderl empört.

Die Chefin der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK), Ingrid Reischl, sieht negative Auswirkungen für die Patienten: „Es wird ein Engpass für die Versorgung ganz bewusst in Kauf genommen“, empörte sich Reischl im APA-Gespräch. Die VGKK sieht im Gesetzesbeschluss eine dem „Showeffekt“ geschuldete Maßnahme.

Die Obfrau der WGKK kritisierte, dass erstmalig die ausgeglichene Gebarung über die Versorgung der Patienten gestellt werde: „Dieses Gesetz setzt den Versorgungsauftrag außer Kraft.“ Durch die budgetären Vorgaben und den angeordneten Baustopp könnten zahlreiche Vorhaben nicht umgesetzt werden.

Der Parlamentsbeschluss stelle die Sozialversicherungsträger nun vor völlig neue Herausforderungen: „Ich hoffe, dass es in den kommenden Wochen noch Klärungen wichtiger Detailfragen gibt und sich auch der Gesetzgeber seiner hohen Verantwortung bewusst ist. Keinesfalls darf es durch diesen Schnellschuss zu Versorgungsengpässen kommen“, forderte Biach.

Scharfe Kritik an der „Ausgabenbremse“ übt auch die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (NÖGKK), denn dadurch müssten etwa Projekte auf Eis gelegt werden. „Für Nachbesetzungen werden wir kein geeignetes Fachpersonal mehr finden, wenn jeder qualifizierte Arbeitsplatz ein Ablaufdatum im Jahr 2019 hat. Das ist eine betriebsorganisatorische Katastrophe“, hieß es zur APA.

Dass die Selbstverwaltung ein Vorab-Vetorecht bei den anstehenden Honorarverhandlungen mit der niederösterreichischen Ärzteschaft durch das Ministerium bekomme, sei „vermutlich verfassungswidrig“. „Die Politik will offensichtlich einen harten Sparkurs bei den Ärztinnen und Ärzten: Das halten wir in der aktuellen Situation für ein völlig falsches Signal“, hieß es seitens der NÖGKK.