Kreative Seidenstraßen-Anbindung

Linz will mit chinesischer Partnerstadt Chengdu an Megaprojekt andocken

Eigentlich hatte man bei der groß angelegten Wiederbelebung der Seidenstraße durch China bisher Linz eher weniger auf dem Schirm. Dass soll sich nun dank der Städtepartnerschaft mit der chinesischen Millionenmetropole Chengdu ändern. Auf der Westbahnstrecke von Wien weg soll die Seidenstraße bis in die Landeshauptstadt verlängert. „Von Schwesterstadt zu Schwesterstadt“, wie Tabakfabrikdirektor Chris Müller es vor kurzem im Gespräch mit dem VOLKSBLATT beschrieb. Entlang der Westbahnstrecke seien die besten Orte für Innovation, betont er.

Von Linz nach Chengdu

bezahlte Anzeige

Anknüpfungspunkt soll die so genannte AUTline sein. Vorgesehen ist, entlang der Westbahnstrecke Zentren zu entwickeln, die durch die Infrastruktur der ÖBB verbunden sind. Hier soll vor allem die Kreativwirtschaft eine der Triebfedern sein. Auch ein direkter Verkehrsweg zwischen Linz und Chengdu soll so belebt werden – die Bahnfahrt dauert 14 Tage. „Die Idee, entlang der Westbahnstrecke Innovations-Hubs zu entwickeln, diese nach Schwerpunkten zu clustern und gemeinsam zu bewerben, stellt wichtige Weichen für die traditionsreiche Wirtschaftsroute und die Vernetzung der internationalen Kreativszene“, so Bürgermeister Klaus Luger.

cs