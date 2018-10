Kresniks blutige Mordexzesse

Von Georgina Szeless

Dreißig Jahre brauchte es, bis Johann Kresniks choreografisches Theater „Macbeth“ nach Shakespeares dramatischer Vorlage in einer Rekonstruktion nach Linz kam. Die Skandale auslösende Uraufführung 1988 in Heidelberg wurde vom Premierenpublikum am Samstag mit Ovationen bedacht. Die vom österreichischen Führungs-Team betreute Produktion ist beispiellos verlaufen, besonders was das TANZ.LINZ Theater mit seinen Fähigkeiten betrifft.

Starchoreograf Johann Kresnik (79) bringt seine Kompanie bis an die Grenze des Zumutbaren. Die Tänzer tanzen nicht bloß, sie robben, rollen, kriechen, klettern, bespringen einander wie wilde Tiere und sind dabei auch Schauspieler, die ihre Gefühlsstudien ausdrücken. Die schlagkräftigen Ensembleszenen explodieren als hektische Emotionen.

Kresniks „Macbeth“ ist ein lauter, greller Schrei des Entsetzens. Sein kongenialer Partner für die Ausstattung von Bühne und Gewandung (Militärpolizistinnen, BDM-Mädchen, Go-go-Girls) ist der geistesverwandte Schockmaler Gottfried Helnwein, der den Tatort sparsam in kahlem Weiß, in Rot und Schwarz (Symbole für Leichentuch, Blut und Tod) anlegt, den Orchestergraben, wohin die Leichenteile entsorgt werden, mit plätscherndem Blut füllt. Und wo ein hohes Eisentor sich dröhnend öffnet und schließt, wenn die Verbrechen und ihre Opfer in Badewannen abgeführt werden.

Das Volk geht schreiend und lachend in den Tod

Denn auf der Bühne findet kein Mord statt, das Volk bekämpft sich hart auf hart, wirft aber seine Waffen weg, schreiend und lachend in den Tod gehend. Das ist der bezeichnende Stil der Aufführung, die jede Brutalität meidet und trotz der politischen Skandale (Barschel-Affäre 1987, Tod des Paul Marat 1793), die Kresnik zu dem Werk anregten, versöhnlich die Ereignisse erzählt. Die Sache ist immer ästhetisch.

Den nicht wenigen Tänzern in ihren wechselnden Rollen gebührt Pauschalbewunderung. Allen voran der Macbeth von Pavel Povraznik, die schuldbewusste Verführerin Lady Macbeth von Andressa Miyazato, die unter halsbrecherischen Tanzfiguren ständig das Blut von Händen und Kleidern wischt, der Macbeth-Freund Banquo von Edward Nunes, der kampfbesessene Duncan von Jonatan Salgado Romero. Macbeth zu stürzen, rasen als Macduff Valerio Iurato und seine Lady Mireia González Fernández über die Bühne.

Der dritte Österreicher im Bunde ist der Wiener Komponist Kurt Schwertsik (83), dessen Musik von den Pianisten Béla Fischer jr. und Stefanos Vasileiadis großartig zum Klingen gebracht wurde. Monotone Klangfolgen wechseln mit chromatischen Tonleitern, rhythmisch treibt ein Marsch oder ein Walzer die Musik voran und korrespondiert mit den Figuren.

Der große Erfolg für Kresnik und sein choreografisches Theater bleibt unbestritten.