Kreuzungsunfall: 3 Verletzte

Zwei verletzte Pkw-Lenker und einen verletzten Beifahrer forderte am Donnerstag in den Morgenstunden ein Unfall an einer Kreuzung im Gemeindegebiet von Geretsberg (Bez. Braunau).

Ein 23-jähriger Slowene prallte mit seinem Wagen gegen das Auto eines 29-jährigen Innviertlers. Beide Fahrzeug wurden in die angrenzende Wiese geschleudert, wobei der Pkw des Älteren am Dach (Bild) zum Liegen kam.

In Pasching kam es am Nachmittag zu einer Kollision zweier Pkw, ein 51-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land wurde unbestimmten Grades, ein 60-jähriger Linzer schwer verletzt.