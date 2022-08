Krieg dauert bereits sechs Monate

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt angesichts des bevorstehenden Nationalfeiertags des Landes vor verstärkten russischen Angriffen. „Wir müssen uns alle bewusst sein, dass Russland in dieser Woche versuchen könnte, etwas besonders Hässliches, etwas besonders Bösartiges zu tun“, sagte Selenskyj in einer Videoansprache in der Nacht zum Sonntag. Die Ukrainer dürften nicht zulassen, dass Moskau rund um den am Mittwoch anstehenden 31. Jahrestag der Unabhängigkeit von der Sowjetherrschaft Mutlosigkeit und Angst verbreite.

Der 24. August hat heuer zusätzliche Symbolkraft

Der 24. August erlangt in diesem Jahr zusätzliche Symbolkraft, da er auch den Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine vor sechs Monaten markiert. Die Behörden in der zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw kündigten an, dass die dort normalerweise nur nachts geltende Ausgangssperre am Mittwoch den gesamten Tag gelten werde.

Selenskyj ging in seiner Ansprache auch auf die Krim ein. „Man kann förmlich spüren, dass die Krim dieses Jahr in der Luft liegt, dass die Besetzung dort nur vorübergehend ist und dass die Ukraine zurückkommt.“