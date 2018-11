Krim-Eskalation: Kneissl droht Russland mit neuen EU-Sanktionen

Moskau will keine Vermittlung — Ukrainische Soldaten auf der Krim in Haft

Die österreichische EU-Ratspräsidentschaft schließt angesichts der Eskalation im Krim-Konflikt neue Sanktionen gegen Russland nicht aus. „Die Frage von weiteren Sanktionen wird sich zeigen, wir haben demnächst einen gemeinsamen Rat“, sagte Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) am Dienstag bei einem Treffen mit ihrem deutschen Amtskollegen Heiko Maas (SPD) in Berlin. Allerdings müsse der Sachverhalt des jüngsten Vorfalls zwischen Russland und der Ukraine noch geklärt werden. Alles hänge davon ab, wie sich der Sachverhalt darstelle und wie sich Moskau und Kiew weiter verhielten, sagte Kneissl. „Aber es wird zu prüfen sein.“ Derzeit stehe bezüglich des Zwischenfalls vom Sonntag jedoch „Aussage gegen Aussage“.



Die Ukraine wirft Russland vor, am Sonntag vor der 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim drei ihrer Marineschiffe beschossen und aufgebracht zu haben. Mehrere ukrainische Soldaten wurden dabei verletzt. Das ukrainische Parlament verhängte ein 30-tägiges Kriegsrecht. Der Kreml sprach von einer „Provokation“ und wies der Ukraine die Schuld an der Eskalation zu, da seine Marineschiffe in „russische Gewässer“ eingedrungen seien.

Die Konfrontation hatte sich an der Straße von Kertsch ereignet, einer Meerenge zwischen der Krim und Russland, die das Schwarze Meer mit dem Asowschen Meer verbindet.

„Russland sollte die festgesetzten Schiffe und Seeleute schnellstmöglich wieder frei geben“, forderte Maas. Danach sah es aber gestern gar nicht aus: Ein Gericht der Krim-Hauptstadt Simferopol ordnete für drei Soldaten zwei Monate Haft an. Insgesamt sollen bis heute 24 festgesetzte Ukrainer vor Gericht erscheinen.

Auch auf politischer Ebene zeichnet sich keine Entspannung ab: Der russische Außenminister Sergej Lawrow sieht keinen Bedarf an einem Vermittler in dem Konflikt mit der Ukraine. Die Behörden beider Länder könnten die Probleme selbst diskutieren, sagte er nach einem Gespräch mit seinem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian am Dienstag in Paris. Lawrow wies damit einen entsprechenden Vorstoß von Deutschland und Frankreich zurück.