„Kristalljäger“ Hirscher zog mit Stenmark gleich

Marcel Hirscher musste sich am Sonntag im Weltcup-Riesentorlauf in Bansko (BUL) nur um 0,04 Sekunden Weltmeister Henrik Kristoffersen aus Norwegen geschlagen geben. Damit eroberte Hirscher bereits die zweite kleine Kugel in diesem Winter nach jener im Slalom. Er hält nun bei je sechs in beiden technischen Disziplinen.

Im Gesamtweltcup führt der Salzburger mit 490 Punkten Vorsprung auf Alexis Pinturault (FRA), der in Bansko hinter seinem Landsmann Thomas Fanara Vierter wurde, und 600 auf Kristoffersen, neun Rennen sind noch ausständig.

„Erst gratulieren, wenn nicht mehr einholbar“

Die große Kristallkugel, es wäre seine achte in Folge, wird ihm damit nicht mehr zu nehmen sein. Die damit 20. Kugel würde bedeuten, dass Hirscher mit Rekordhalterin Lindsey Vonn aus den USA gleichzieht, nun hat er einmal die schwedische Ski-Legende Ingemar Stenmark eingeholt. Er brachte es ebenfalls ach 19 Kugeln — drei für den Gesamtweltcup und je acht für Slalom und Riesentorlauf. „Punktetechnisch habe ich heute einen Riesenschritt gemacht“, sagte Hirscher, der sich zum Gesamtweltcup aber erst gratulieren lassen will, wenn er rechnerisch nicht mehr einholbar ist.

Zur Halbzeit lag Hirscher noch mit 0,22 Sekunden Vorsprung auf Kristoffersen in Führung. „Ich wollte unbedingt gewinnen und habe alles auf eine Karte gesetzt. Da darf man schon zufrieden sein, ich bin ja schon mit dem Becken im Schnee gelegen. Es hat mich hingelegt, das kann passieren, da muss man froh sein, dass ich nicht draußen bin“, erklärte der 29-Jährige.

Für Kristoffersen war es der 16. Weltcupsieg, der zweite erst im Riesentorlauf nach Meribel 2015 und der überhaupt erste in diesem Winter und seit dem Slalom 2018 in Kitzbühel.

Wie Hirscher wird auch Pinturault, sein erster Verfolger im Gesamtweltcup, die kommenden Speedrennen in Kvitfjell auslassen. Der Franzose hat dem Österreicher bereits zum Gewinn des Gesamtweltcups gratuliert. Er will noch fünf Mal an den Start gehen, hat aber 490 Punkte Rückstand.

P.S.: Der am Samstag abgesagte Super-G wird übrigens nicht mehr nachgeholt.