Kritik an Einladung eines türkischen Zeitungsmachers nach Schwanenstadt

Ein am Samstag in Schwanenstadt (Bez. Vöcklabruck) geplanter Vortrag sorgt für Irritation: Der türkisch-islamische Verein Saadet-Linz lädt den Chef der türkischen Zeitung Milli Gazete (zu deutsch: Nationalzeitung), Mustafa Kurdas, zum Vortragsabend ins Restaurant „Schmankerl“.

Ein türkischer „Stürmer“?

Was für ein ideologisches Schmankerl serviert wird, ist offen, NR-Abg. Efgani Dönmez (ÖVP) hat aber keinen Appetit auf Menüs à la Milli Gazete: Denn diese sei als „Propagandablatt der Saadet Partei, einer Abspaltung der nationalistisch-islamistischen Milli Görüs, vergleichbar mit dem Stürmer der Nazis“, so Dönmez zum VOLKSBLATT. Feindbilder über Andersdenkende, Juden und Minderheiten gehörten zur Blattlinie. Dönmez: „Dass die Veranstaltung bei diesem laxen Umgang der Behörden mit legalistisch agierenden Islamisten nicht untersagt wird, wundert mich nicht.“

Tatsächlich finden sich im Internet antisemitische Zitate aus Milli Gazete, die vom Verfassungsschutz in Hessen beobachtet und auch in Bayern als Teil der islamistischen Milli-Görüs-Bewegung gesehen wird. Der Verfassungsschutz Baden-Württemberg zitiert im Bericht 2016 aus einer Kolumne, in der es hieß, „Muslime müssten sich vor Freundschaften mit Juden und Christen hüten“.

Saadet: „Nicht extremistisch“

Saadet-Obmann Levent Arikan, der wegen eines Dschihad-Videos auf Facebook als SPÖ-Mitglied untragbar wurde, selbst ins Visier des Verfassungsschutzes geriet und sich inzwischen dafür entschuldigt hat, bestreitet jegliche antisemitische Tendenz: „Wenn ich die kleinste Befürchtung hätte, dass Milli Gazete antisemitisch, islamistisch oder nationalistisch wäre, würde ich sie nicht einladen.“ Er verweist darauf, dass Milli Gazete bzw. Milli Görüs nicht in allen deutschen Bundesländern unter Beobachtung stünden und Zitate nicht korrekt wiedergegeben seien.

„Schmankerl“-Wirt Adam Hoffmann hat kein Problem mit der Veranstaltung in seinem Lokal, „aber wenn es in die falsche Richtung läuft, drehe ich das sofort ab“.

Landespolizeichef Andreas Pilsl wurde informiert. Gut möglich also, dass Mustafa Kurdas am Samstag im „Schmankerl“ vorsichtshalber nur ideologische Schonkost serviert …

mm