Kritik an Koran-Rezitationen mit Islam-Fundi im Linzer Brucknerhaus

Von Manfred Maurer

Brisantes steht am 5. November im Linzer Brucknerhaus auf dem Programm: „Zwischen Himmel und Hölle“ lautet der Titel eines musikalisch-poetischen Abends, in dem TV-Star Ursula Strauss („Schnell ermittelt“) zwei Gedichte von Edgar Allan Poe vortragen wird: Israfel und Al Aaraaf. Kompositionen von Joseph Holbrooke umrahmen die auf islamischen Mythen basierenden Texte.

Für die Brisanz sorgt ein weiterer Bühnengast, über dessen Mitwirkung Frau Strauss nach Angaben ihres Managements gar nicht informiert wurde: Murat Baser, Vorsitzender der Islamischen Religionsgemeinde und führender Funktionär der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG) wird aus dem Koran rezitieren.

Strauss, die das Frauenvolksbegehren unterstützt hat, soll also mit einem Mann auf die Bühne, der in einem VOLKSBLATT-Interview einmal darüber sinniert hat, warum Gott keine Frau als Prophet geschickt hat: „Ganz logisch: Physisch und psychisch sind die Frauen eben schwach, und sie werden schwanger, und wenn sie allein sind, brauchen sie Schutz.“ Baser behauptete nach einem Proteststurm, die Aussage sei aus dem Zusammenhang gerissen. Kurz darauf solidarisierte er sich freilich mit einem Religionslehrer, der sich weigerte, Frauen die Hand zu geben. Das VOLKSBLATT hatte jedenfalls wortwörtlich zitiert…

Tatsache ist: Das türkischsprachige IGMG-Magazin Camia bezeichnet Baser als „religiösen Wegweiser der Region Linz“. Offiziell tritt die IGMG in OÖ als Austria Linz Islamische Föderation (Alif) auf. Milli Görüs steht in Bayern unter Beobachtung des Verfassungsschutzes, mittlerweile auch in Österreich. Der bayerische Verfassungsschutz führt die fundamentalistische IGMG in der Liste der „verfassungsfeindlichen Organisationen“.

Strauss will keine Begegnung mit Baser

Damit ist die Causa ein Politikum: Der Linzer ÖVP-Klubobmann Martin Hajart fordert von LIVA-Aufsichtsrats- chef Bürgermeister Klaus Lugner „Aufklärung, wie so ein Programm mit Murat Baser als wesentlichem Player zustande kommt“. Er appelliert, „keinen Kräften eine Bühne zu bieten, die im fundamentalistischen Milieu angesiedelt sind“.

Und was tut Ursula Strauss: „Wir sind in Gesprächen mit dem Brucknerhaus“, sagt ihre Managerin Doris Fuhrmann zum VOLKSBLATT. Strauss werde die Veranstaltung nicht platzen lassen, „aber wir werden uns hüten vor einem Kontakt und gleichzeitigem Auftreten mit dem Herrn“. Wie das auf einer Bühne funktionieren soll, weiß Fuhrmann noch nicht, „aber es wird keine Begegnung mit diesem Herrn geben“.