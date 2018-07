Kritik an „schroffem Ton“

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat am Freitag bei der traditionellen Sommer-Pressekonferenz in Berlin den harten Ton in dem unionsinternen Streit um die Asylpolitik kritisiert. Sie befürworte ganz klar, dass Meinungsverschiedenheiten ausgetragen werden, die Tonlität sei aber teilweise „sehr schroff“ gewesen. Sie messe der Sprache eine „große Bedeutung“ zu, denn Sprache sei ein „Ausdruck von Denken“, betonte Merkel. Im Gespräch vor Journalisten in der deutschen Bundeshauptstadt hat Merkel eine Reihe weiterer Themen angesprochen.

Herkunftsstaaten

Merkel verteidigte das Vorhaben ihrer Bundesregierung, Tunesien, Marokko, Algerien und Georgien zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären. Man wolle zwar Schutz bieten, müsse aber „sehr schnell“ klären, wer keinen Anspruch auf Hilfe habe, um keine unerfüllbaren Hoffnungen zu wecken.

Gipfeltreffen Trump – Putin

Das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsidenten Wladimir Putin hat Merkel begrüßt: „Ich finde, dass es wieder zur Normalität werden muss, dass russische und amerikanische Präsidenten sich treffen.“ Und: „Immer wenn gesprochen wird, ist es im Grunde gut für alle.“ Die Partnerschaft zu den USA hat sie trotz der zunehmenden Abgrenzung Trumps von Europa als „zentral für uns“ bezeichnet.

Diesel-Frage

In der Frage technischer Diesel-Nachrüstungen hat Merkel eine Entscheidung bis Ende September angekündigt. Es gelte, „möglichst Fahrverbote zu vermeiden“.

Nato-Beistand

Nach gegenteiligen Äußerungen von US-Präsident Trump hat Merkel die Nato-Beistandsgarantie für Montenegro bekräftigt. Diese sei ein zentrales Element.

Außengrenzen

Der Schutz der EU-Außengrenzen ist laut Merkel wichtig, dürfe aber nicht einseitig, sondern müsse im Miteinander mit den Herkunftsländern geschehen.