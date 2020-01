Kroatien forciert EU-Erweiterung

EU-Vorsitzland will Blockade einer Minderheit bis Mai brechen

Die kroatische EU-Ratspräsidentschaft möchte die EU-Erweiterung am Westbalkan deblockieren. Es sei das Ziel, noch vor dem EU-Westbalkan-Gipfel im Mai einen Weg zu finden, um die Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien aufzunehmen, sagte der kroatische Premier Andrej Plenkovic am Donnerstag in Zagreb.

Die Erweiterung geriet in vergangenen Oktober ins Stocken, als Frankreich, die Niederlande und Dänemark die Aufnahme der Beitrittsgespräche mit Skopje und Tirana blockiert haben. „Es gibt einen ganz kleinen Kreis von Ländern mit Vorbehalten. (…) Ich würde sagen, dass es sich um dreieinhalb Länder handle“, sagte Plenkovic.

Reform des Beitrittsprozesses

Neben Gesprächen, die mit diesen Mitgliedsländern von anderen EU-Staaten geführt werden, ist es nach Worten des Premiers wichtig, dass die EU-Kommission ein Dokument zur Modifizierung der Methodologie für die Beitrittsgespräche vorlegt. Darüber hinaus müssten Nordmazedonien und Albanien „eine Reihe von konkreten Zügen annehmen, um die Wahrnehmung über die Erfüllung der Beitrittskriterien zu verbessern“, fügte Plenkovic hinzu. All das könnte dazu führen, eine Entscheidung über die Aufnahme der Beitrittsverhandlungen noch vor dem Gipfel zu treffen. Der EU-Westbalkan-Gipfel findet in Zagreb am 7. Mai statt.