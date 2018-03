KTM hat noch viele Ideen, um schneller zu werden

Der Wettbewerb in der MotoGP ist enorm, aber der oberösterreichische Rennstall geht am Wochenende in Katar zuversichtlich in zweite Saison

Andy Hörhager und Roland Korntner berichten aus dem Hangar 7

„Racing ist in unserer DNA“, so die klare Ansage von KTM-Vorstand Hubert Trunkenpolz. Der wollen die Mattighofener auch im zweiten Jahr in der MotoGP gerecht werden. Eine große Herausforderung: „Der Wettbewerb ist enorm“, sagt mit Mike Leitner der Teamchef, der bei der Team-Präsentation im Hangar 7 am Salzburger Flughafen auch noch einmal die Premierensaison 2017 Revue passieren ließ. Da sei man mit einem weißen Blatt Papier gestartet, aber man habe „wirklich gute Fortschritte gemacht“, was Chassis, Motor, Fahrwerk und Aerodynamik betrifft. Letztlich eroberten die Mattighofener sogar einige Top-10-Plätze, der Rückstand wurde im Lauf der Saison auf rund eine Sekunde pro Runde reduziert. Damit lagen die Innviertler deutlich über den eigenen Erwartungen. Dieser Weg soll auch in der am Wochenende in Katar beginnenden WM-Saison 2018 prolongiert werden.

Wichtiger als Platzierung ist der Rückstand

„Die beste Platzierung war ein neunter Rang, also müssen wir heuer mindestes Achter werden“, grinste KTM-Motorsportchef Pit Beirer. Viel wichtiger sind ihm aber die Rundenzeiten: „Der Rückstand in der Qualifikation und im Rennen muss schrumpfen, dann kommen die Platzierungen von selbst“, erklärte der Deutsche.

Im Lager der Oberösterreicher ist man zuversichtlich, dass das auch gelingt. „Wir haben im Winter wieder viele kleine Schritte gemacht“, so Leitner. Wissend, dass die Konkurrenz (Honda, Yamaha, Ducati, Suzuki) auch nicht schläft. „Jedes Zehntel ist ein großer Schritt in der Entwicklung und in der Platzierung. Wir haben noch viele Ideen, arbeiten an allen Aspekten, um die Maschine besser zu machen“, betonte der 55-jährige gebürtige Bad Ischler.

„Erst nach Jerez weiß man, wo man steht“

Wo Red Bull KTM Factory Racing mit seiner RC16 nach den grundsätzlich vielversprechenden Tests aber wirklich liegt, wird sich erstmals beim Rennen am Wochenende sagen lassen. Mit einer kleinen Einschränkung: „Katar ist sehr speziell, erst nach dem ersten Europarennen in Jerez (6. Mai/Anm.) weiß man, wo man steht“, so Leitner.