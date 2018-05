KTM landete Fahrer-Coup: Johann Zarco kommt!

Die MotoGP-Werksmannschaft aus dem Innviertel stellte vor dem GP von Spanien die fahrtechnischen Weichen in eine schnellere Zukunft

Die Motorrad-WM-Saison hat gerade begonnen, da lässt Red Bull KTM Factory Racing eine Rakete nach der anderen vom Stapel. Erst verlängerten die Innviertler mit MotoGP-Werksfahrer Pol Espargaro (ESP) um zwei Jahre bis 2020, dann setzte auch noch Frankreichs Zweirad-Ass Johann Zarco sein Autogramm unter einen KTM-Kontrakt.

Heimkehrer Zarco

Zarco, seit 2007 als allererster Red Bull Rookies Cup-Gewinner ein alter Bekannter in Mattighofen und Munderfing, soll der Werks-Kati RC 16 schnellere Flügel verleihen. Der 27-jährige Topfahrer aus Cannes, aktuell beim Monster Yamaha Racing Satelliten-Team und zweifacher Moto2-Weltmeister, ist bereits jetzt Frankreichs bester Motorradrennfahrer aller Zeiten.

„Wir wollen jetzt den nächsten Schritt setzen“, erklärte KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer. „In unseren ersten beiden Jahren in der MotoGP ist es darum gegangen, das Projekt zu entwickeln und alles auf die Beine zu bringen.“

Zarco war Wunschkandidat der aufstrebenden Zweiradschmiede aus Oberösterreich. „Wir hatten immer gute Kontakte zu Johann, wir haben ja seine Moto2-Karriere mit White Power Fahrwerken unterstützt, auch unser Moto3-Team-Manager Aki Ajo ist ein alter Freund von Zarco.“

Das alles wäre freilich zu wenig gewesen, um Zarco zu KTM zu lotsen, weiß Beirer nur zu gut. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und wissen, dass wir ein siegfähiges Motorrad bauen können. Das sieht auch Johann so, denn sonst wäre er nie zu uns gekommen“, stellte Beirer klar und lobte Zarcos Kampfgeist. „Wenn du siehst, wie Zarco die Werksfahrer hinter sich lässt und ständig in die erste Startreihe fährt, weißt du, das ist ein Kämpfer mit viel Herz und Charakter. Der wird uns bestimmt weiter bringen.“

Die Leistungsdichte in der MotoGP ist enorm, vor dem Europa-Auftakt am Wochenende in Jerez sind

Andrea Dovizioso (ITA, Ducati), Marc Marquez (ESP, Honda), Maverick Vinales (ESP, Yamaha), Cal Crutchlow (GBR, Honda) und Zarco nur durch acht Zähler getrennt. ServusTV überträgt den Spanien-GP am Sonntag (Moto3 ab 11, MotoGP ab 13.45) live.