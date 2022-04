Küchenhersteller Haka wird zum Vollsortimenter am Möbelmarkt

Der Küchenhersteller Haka weitet sein Möbelangebot auf die ganze Wohnung aus und bietet künftig Möbel für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer und sogar das Bad an.

„Wir stellen gerade den gesamten Maschinenpark dafür um“, sagt Haka-Geschäftsführer Mario Stifter im VOLKSBLATT-Gespräch.

Rund drei bis vier Millionen Euro werden dafür investiert. Der Trend gehe zu „Alles aus einer Hand“, weshalb Haka diesem Wunsch mit der Ausweitung zum Vollsortimenter folge.

Mehr Geld fürs Wohnen

Im Geschäftsjahr 2021 ist das Familienunternehmen erneut stark gewachsen. Der Umsatz kletterte um 25 Prozent auf rund 30 Millionen Euro. Der Grund für das starke Plus ist der selbe wie 2020, als Haka ebenfalls zweistellig gewachsen ist: „Coronabedingt haben die Haushalte Geld vermehrt in der Wohnen statt in Reisen und Autos investiert.“

Stifter: „Auch unsere kurzen Produktions- und Lieferzeiten haben sich positiv auf die Nachfrage ausgewirkt.“ Die Basis dafür wurde von Haka-Eigentümer Gerhard Hackl gelegt, der zu Beginn der Coronakrise in großem Stil Elektrogeräte wie E-Herde, Kühlschränke usw. aufgekauft und in Traun gelagert hat – teilweise bis zur fünffachen Menge von „normalen“ Jahren. Stifter: „Auf diese Weise waren wir durchgehend lieferfähig.“

Haka profitiere sogar jetzt noch vom hohen Lagerstand bei E-Geräten, sagt Stifter. „Es sei denn, ein Kunde will ein Spezialgerät – da müssen auch wir wie die anderen warten.“ Er rechnet heuer weiter mit starkem Wachstum. Haka beschäftigt 170 Mitarbeiter.

Von Karl Leitner