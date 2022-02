Künstler feiern Jubiläum

Mit einem Ausstellungsreigen begeht die Kunstwerkstatt der Lebenshilfe-Werkstätte Gmunden ihr 30-Jahr-Jubiläum. Neun Künstler arbeiten mit einem Artist in Residence zusammen, 2014 wurde die Galerie Tacheles für zeitgenössische Kunst und Art Brut in Gmunden gegründet.

Entstanden ist das Atelier der Künstler mit Beeinträchtigung aus der Not heraus. „1992 stapelten sich in unserem Geschäft die Seidenprodukte, der Markt war gesättigt“, erinnert sich Ferdinand Reisenbichler, Leiter der Kunstwerkstatt der Lebenshilfe-Werkstatt Gmunden.

Es war das Jahr vom Ende der Seidenmalgruppe und gleichzeitig der Anfang der Kunstwerkstatt. Es wurde ein einjähriges Kunstprojekt mit zeitgenössischen Künstlern aus dem Salzkammergut wie Markus Treml, Brigitte Plasser Kohl, Ferdinand Götz, Franz Möderl, Rafaela Mittendorfer und Hans Kienesberger gestartet, um herauszufinden, wo das Interesse und die Fähigkeiten der Künstler lagen.

„Die Zusammenarbeit mit Hans Kienesberger war der Schlüssel zum Neubeginn. Die freie Malerei wurde zu unserem Arbeitsschwerpunkt“, schildert Reisenbichler. Es wurde ein professionell eingerichtetes Atelier geschaffen, in dem Menschen mit Beeinträchtigung mit außerordentlichen Fähigkeiten im künstlerischen Bereich ihre neue Wirkungsstätte fanden.

In den vergangenen 30 Jahren hat sich auf diese Weise eine Gruppe von neun Künstlern der Werkstätte und einem Gastkünstler (Artist in Residence) gebildet. Mehr als 100 Ausstellungen im In- und Ausland – darunter München, Berlin oder Wien – fanden statt.

Die Nominierung zum europäischen Kunstpreis EUWARD und eine Preisträgerschaft durch Sigrid Reingruber 2007, sowie Kunstankäufe durch Arnulf Rainer, Hermann Beil, Kurt Schwertsik oder der Kunstsammlung des Landes OÖ und langjährige Kooperationen mit den Firmen Miba und Kremsmüller zeugen von der hohen Qualität der Künstler. Ebenso gab es Beiträge in einschlägiger Fachliteratur und Kunstbüchern.

2014 wurde dann die Galerie Tacheles für zeitgenössische Kunst und Art Brut in der Gmundner Traungasse gegründet. 2020 ging die Galerie eine Kooperation mit dem Kunstforum Salzkammergut ein und ist auf den Rinnholzplatz umgezogen. „Mit der Übersiedlung und der Galeriekooperation sind wir mitten in Gmunden gelandet und bereichern das kulturelle und soziale Leben der Stadt“, erzählt Reisenbichler. Der Mal- und Gestaltungstherapeut sieht in den Künstlern zuallerst die Menschen und nicht ihre Beeinträchtigungen.