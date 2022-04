„Künstlerische Leuchttürme“

Nach coronabedingten Verschiebungen konnten die schon lange bekannten Preisträger des Bühnenkunstpreises 2021 am Montag nun endlich im Rahmen eines Festaktes im Linzer Landestheater ihre Auszeichnungen von Landeshauptmann Thomas Stelzer entgegennehmen: Geehrt wurden mit dem mit 7500 dotierten Bühnenkunstpreis des Landes OÖ das Theater Meggenhofen für seine Produktion „Der Brandner Kaspar und das ewig´ Leben“, der Anerkennungspreis (3500 Euro) ging an das Theater in der Kulturfabrik Helfenberg, die mit „Shakespeare in Love“ nicht nur ein großartiges Stück gezeigt hat, sondern aus der Corona-Not eine neue Freiluft-Bühne gezaubert hat. Das VOLKSBLATT war im Rahmen der Jury an der Entscheidung beteiligen.

Die Bühnenkunstpreise haben eine besondere Rolle im Rahmen der Landespreise für Kultur: Sie werden jährlich verliehen, und verstehen sich als Anerkennung für besondere Leistungen während einer Spielzeit.

„Kein anderes Land hat so viele Bühnen, so viele Festivals wie Oberösterreich. Das, was in den Regionen und Bezirken gespielt, gezeigt und präsentiert wird, das sind unsere kulturellen und künstlerischen Leuchttürme. Sowohl das Theater Meggenhofen, als auch das Theater in der Kulturfabrik Helfenberg zählen unbestritten dazu“, gratulierte Landeshauptmann Thomas Stelzer den Preisträgern.

Die zeigten sich nicht nur äußerst erfreut über die Würdigungen, sondern auch hoch motiviert für die kommende Sommersaison: Im Theater Meggenhofen wird heuer „Indien“ (Premiere am 11. Juni) von Josef Hader und Alfred Dorfer gegeben, die Kulturfabrik Helfenberg lädt ab 27. Juli zu „Peer Gynt“ von Henrik Ibsen.