Künstliche Intelligenz in OÖ: „Es ist noch ein Stück weit zu gehen“

Der Künstlichen Intelligenz (KI) gehört die Zukunft. So der einhellige Tenor internationaler Fachexperten. Doch ob diese Technologie auch kurz- bis mittelfristig den Industriestandort OÖ beeinflussen und nachhaltig verändern wird, das diskutierten Branchenexperten diese Woche im Rahmen einer „Industrie im Dialog“-Veranstaltung auf Einladung der Industriellenvereinigung OÖ. Geschäftsführer Joachim Haindl-Grutsch sprach etwa davon, dass nach Verbrennungsmotoren und Elektrizität die KI die dritte Evolutionsstufe für die Industrie sein könnte. Michael Affenzeller von der FH OÖ outete sich als Skeptiker hinsichtlich der Anwendung von sich selbst vernetzenden, selbst denkenden Produktionssystemen in absehbarer Zeit und beruhigte: „Arbeit wird sich dadurch schon verlagern, aber bei zielorientiertem Einsatz lassen sich sogar mehr Arbeitsplätze schaffen als deswegen wegfallen werden.“ Europa hängt mit einer fünfprozentigen KI-Durchdringung in Unternehmen noch hinten nach, USA und China geben hier deutlich die Richtung vor. „Ein KI-System ist nur so gut, wie die Qualität der Daten. Es ist noch ein Stück weit zu gehen. Wir sehen es als weiteres ,Tool‘ zur intensiveren Zusammenarbeit von Mensch und Maschine“, sagte voestalpine-Konzernforschungsleiter Franz Michael Androsch.

Werkzeug der Industrie, nicht der Politik

Vor allem in der Sprachverarbeitung lasse sich noch wesentlich weiter in die Tiefe gehen, so Bernhard Niedermayer der Catalysts GmbH, der jedoch auf die Gefahren in der Anwendung hinwies: China verfolge etwa im Bereich Gesichtserkennung momentan noch einen anderen moralischen Kompass als Europa. KI werde in der Produktion sowie der Qualitätskontrolle sehr viel voranbringen. Man müsse aber aufpassen, dass sie nicht Werkzeug der Politik werde.

hu