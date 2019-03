Künstliche Intelligenz: JKU-Studium ab Herbst

Von Christoph Steiner

Die vorbereitenden Anstrengungen in der Vergangenheit waren groß: Nur in einem Kraftakt der JKU mit der Unterstützung des Landes OÖ konnte KI-Pionier Sepp Hochreiter an der Linzer Uni gehalten werden. Nun startet mit Beginn des Wintersemesters im Oktober ein Studium für Künstliche Intelligenz (KI), das in Europa zu einem von nur ganz Wenigen zählt und in seiner Ausgestaltung einzigartig sein soll. Vor allem der Fokus auf den Bereich „Deep Learning“ soll das Alleinstellungsmerkmal ausmachen.

Computer trifft Realität

Deep Learning ist eine der Schlüsseltechnologien hinter Autonomem Fahren. Sie ermöglicht es, dass Fahrzeuge ein Stoppschild richtig erkennen oder einen Fußgänger von einer Straßenlaterne unterscheiden. Auch ist sie grundsätzlich schon so weit, aufgrund der Mimik und Körperhaltung von Menschen, deren wahrscheinlichen nächsten Schritte hervorzusagen. Nicht umsonst gilt KI unter Experten als die Elektrizität des 21. Jahrhunderts. Flächendeckend eingesetzt, soll sie prägender als die Industrielle Revolution werden, so die großen Erwartungen.

Beginn im Oktober

Ab September soll die künftige Elite in diesem Bereich an der JKU ausgebildet werden. Ein Bachelor- und ein Masterstudium werden angeboten. Neben Linz soll auch an einer Uni-Außenstelle in Wien das Studium zumindest begonnen werden können. Welchen Zulauf man sich schon im Herbst erwartet, ließ JKU-Rektor Meinhard Lukas bei der Präsentation des Lehrgangs noch offen. „Wir wollen so viele Studenten wie möglich“, so seine Ansage. Zugangsbeschränkungen soll es demnach nicht geben. Auch soll der Umstieg von der in der Schule gelehrten Mathematik auf die geforderten Kenntnisse an der Uni erleichtert werden.

Linz im Fokus Europas

Dass mit dem Studium und der Riege der Experten rund um Sepp Hochreiter etwas auch für internationale Verhältnisse Großes in Linz entsteht, betonte auch LH Thomas Stelzer. Man wolle, dass Oberösterreich zu einem pulsierenden Zentrum für die klügsten Köpfe wird, so Stelzer: „Es soll einfach der Anspruch gelten: Willst du weiterkommen, musst du nach Oberösterreich kommen.“ Auch Wirtschaftsministerin Maragarete Schramböck äußerte sich in diese Richtung: „Wir wissen, dass wir jetzt in Artificial Intelligence und Robotics investieren müssen, um in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. Daher ist es sehr zu begrüßen, dass solche ExpertInnen in neuen Studien wie Artificial Intelligence in Linz ausgebildet werden“, so die Ministerin.