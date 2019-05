Von Mariella Moshammer

Es war Anfang dieses Jahres, als aus China die Bestätigung kam, dass die ersten genetisch veränderten Babys auf die Welt gekommen sind. Zum Einsatz kam dabei angeblich die sogenannte Gen-Schere „CRISPR/Cas9“. Ab sofort können Besucher des „neuen“ Ars Electronica Centers in Linz dieses Werkzeug an sich selbst, respektive ihrer DNA, ausprobieren. Nur ein Beispiel für die Rasanz, der sich ein „Museum der Zukunft“ permanent zu stellen hat.

Einen sehr großen Schritt ist man in den vergangenen Monaten gegangen, in denen in den beiden Untergeschoßen eine komplett neue Dauerausstellung entstanden ist. „Es ist eine neue Institution, ein Meilenstein für die Stadt“, sagt der Linzer Bürgermeister Klaus Luger. Hier werde Technologie gesellschaftspolitisch hinterfragt. „Wir sind hier mitten in der Zukunft“, betont auch Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer das Ausstellungthema „Compass — Navigating the Future“. Nicht um den Blick in die Zukunft gehe es den Machern, sondern um ein Sich-darin-Bewegen. Vier Millionen Euro wurden investiert.

So bietet die Schau, die ein großes Maß an Konzentration und Zeit fordert, ein tiefes Eintauchen in die hochtechnologisierte Welt, ohne dabei die Bodenhaftung zu verlieren — ganz wortwörtlich. Gestalterisch hat man sich an intelligentes Material gehalten, das in modernster Verarbeitung anderen vieles voraus hat: Holz dominiert die Ausstellung und fügt sich wunderbar zu den futuristischen Inhalten. Immer wieder findet das Gezeigte, das als Mittelpunkt DAS Thema unserer Zeit, die Künstliche Intelligenz (KI), hat, zurück zu dem, das auch für „denkende“ Maschinen Basis ist und dafür die Verantwortung trägt: dem Menschen.

„Künstliche Intelligenz versteht die Welt nicht“, betont AEC-Chef Gerfried Stocker beim ersten Rundgang in den neuen Hallen: „KI ist immer nur so gut, wie die Daten, mit denen sie trainiert.“ Die Auswahl und Einschätzung obliegt dem Menschen. Eine Erfahrung von vielen, die die Besucher des AEC am eigenen Leib machen können. Die Maschine will wissen, wer gut und wer schlecht ist. Entscheiden Sie! Ein selbstfahrendes Auto hat die Wahl: Kinder oder Senioren umfahren oder in eine Betonwand donnern? Entscheiden Sie!

Wort Gottes VS. Wort der Künstlichen Intelligenz

Es ist alles andere als leicht, der Funktionsweise einer Künstlichen Intelligenz auf die Spur zu kommen, doch der Schau gelingt dieses schwierige Unterfangen auf in den Bann ziehende Weise. Die Macher lassen uns hinter die Gehäuse, Platinen und Kabel schauen, das Phänomen eines selbstständig agierenden Computers so hinterfragen. „Wir Menschen würden sagen ,wir schauen der Maschine beim Denken zu’, aber in Wirklichkeit ist Denken millionenmal komplizierter als das, was die Maschine tut“, sagt Stocker.

Was bereits möglich ist, zeigt sich gleich im Eingangsbereich: Erst kürzlich wurden völlig überzeugende, logische Texte, geschrieben von einer KI, publiziert. Die Frage nach den Gründen für den US-amerikanischen Bürgerkrieg werden etwa höchst plausibel beantwortet, ohne dass ein Mensch hier die Finger im Spiel hatte. Trainiert hat sich die Maschine selbst mit acht Millionen Websites, 1,5 Milliarden Parameter stehen ihr zur Verfügung, mit denen sie in der Lage ist, aus jedem Input einen Text zu schreiben. Dem gegenübergestellt hat das AEC Faksimile einer handgeschriebenen Bibel aus dem 14. Jahrhundert, das Wort Gottes gegen das Wort der Künstlichen Intelligenz; ethische, ökonomische Fragen, … „Was kann es für uns als Menschen bedeuten, dass Maschinen irgendwann ein Selbstbewusstsein entwickeln?“, stellt Stocker in den Raum. Nur Fragen, Antworten sind (noch) nicht möglich.

„Viele fangen an, sich zu fürchten“

Dann spricht auch noch die Mona Lisa! War es bis vor Kurzem noch nötig, eine sehr große Anzahl an Fotos zur Verfügung zu haben, um etwa eine Fake-Rede zu produzieren, braucht es heute nur noch ein Bild, um bewegte Sprechszenen zu erzeugen. „Viele fangen an, sich zu fürchten“, so Stocker.

Die Ausstellung in Linz ist so up to date, wie man es in der Branche „Zukunft“nur sein kann, 90 Prozent der gezeigten Objekte sind Prototypen. „Es gibt weltweit keine vergleichbare Ausstellung, die den Besuchern Künstliche Intelligenz nahebringt“, so Stocker. Es solle eine grundsätzliche Vorstellung davon vermittelt werden, was KI ist und wozu ihre Anwendungen fähig sind. KI-fit solle der AEC-Besucher das Center verlassen.

Die Welt, wie sie sich im Ars Electronica Center nun präsentiert, ist keine einfache, keine, die sich auf ein paar Buchstaben, ein Foto, ein paar interaktive Erlebnisse reduzieren lässt, denn so ist sie nicht (mehr). Die Systeme sind komplex, durchwandern und verbinden ganze Dimensionen, eine Herausforderung, bei der uns das AEC an die Hand nimmt.

Am 24. Juni werden die beiden Obergeschoße ebenfalls völlig neu gestaltet sein und der Öffentlichkeit präsentiert, bis 21. Juli dauern die Eröffnungsfeierlichkeiten an. Das genaue Programm und alle Informationen auf ars.electronica.art