Kugelgriller im Test: Teuerster und billigster bekamen Note „gut“

Arbeiterkammer hatte zehn Modelle am Prüfstand

LINZ — Temperaturen jenseits der 30 Grad, die laue Abende versprechen, und das Wochenende vor der Tür – beste Voraussetzungen also für eine Grillerei. Passend zur Wetterprognose hat die Arbeiterkammer OÖ am Freitag die Testergebnisse für Kugelgriller veröffentlicht. „Öko-Test“ hat zehn Modelle getestet, sieben erhielten die Note „gut“, zwei schnitten „befriedigend“ ab und einer wurde nur als „ausreichend“ bewertet.

Geprüft wurden die Handhabung, Verarbeitung und Sicherheit der Kohlegriller. Wie schnell heizen sie auf und wie gut verteilt sich die Temperatur auf dem Rost? Zudem schauten sich die Prüfer die Standfestigkeit der Geräte an und ob sich der Deckelgriff sowie andere Bedienelemente stark erhitzen. Im Labor wurden die Kugelgriller zudem einem Korrosionstest unterzogen, also wie viel Rost die Produkte in welcher Zeit ansetzten.

Von 90 bis 170 Euro

Die Preise für die Modelle aus heimischen Baumärkten lagen zwischen 90 und 170 Euro. Überraschendes Ergebnis: Das billigste Modell erhielt ebenso wie das teuerste die Gesamtnote „gut“. Der gesamte Öko-Test ist auf ooe.konsumentenschutz.at nachzulesen.