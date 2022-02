Kugellagerhersteller SKF am Weg zurück zu Rekordumsatzmarke

Der Kugellagerhersteller SKF Österreich AG hat nach einem Corona-Tief 2020 im Vorjahr wieder kräftig zugelegt. Der Umsatz des Unternehmens mit Sitz in Steyr ist nach ersten Berechnungen um rund 20 Prozent auf mehr als 400 Millionen Euro gestiegen.

„Ganz haben wir das Vorkrisenniveau noch nicht erreicht, aber ein Vierer wird auf jeden Fall davorstehen“, sagt SKF Österreich-Chef Franz Hammelmüller im Gespräch mit dem VOLKSBLATT. 2019 erwirtschaftete SKF 425 Millionen Euro Umsatz, 2020 rutschte dieser auf 330 Millionen Euro ab.

Als Grund für das starke Plus nennt Hammelmüller „einen Aufholprozess, der schon vorigen Winter begonnen hat.“ Vor allem im relativ neuen Bereich Elektromobilität hat SKF stark zugelegt. Die Steyrer erzeugen Hybridlager mit keramischen Wälzkörpern, die in der E-Autoindustrie bzw. bei den Zulieferern großen Absatz finden.

Stammgeschäft schneller erholt als erwartet

Diese Sparte wurde 2019 gestartet, wobei Steyr bereits Kompetenzzentrum für den Bereich innerhalb des SKF-Konzerns mit weltweit 91 Standorten ist. Zusätzlich hat sich auch das Stammgeschäft – Kugellager für Pumpen- und Kompressorenhersteller sowie für die Eisenbahnindustrie „unerwartet gut entwickelt“, so der SKF-Chef.

Hammelmüller: „Wir haben eigentlich geglaubt, dass es Jahre dauern wird, bis wir den Rückschlag von 2020 aufholen werden, aber die Rückkehr zu alten Höhen ist innerhalb weniger Monate passiert.“ Aufträge seien aus allen Sparten und Kontinenten gleich gut eingetroffen.SKF liefert von Österreich aus weltweit in SKF-Schwesterwerke zur Weiterverarbeitung sowie direkt zu Industriekunden – vor allem nach Asien.

Die Exportquote liegt bei 97 Prozent. Kurzarbeit gab es in der Verwaltung, aber für die Mitarbeiter in der Produktion nicht – „wir haben das mit Urlaubs- und Überstundenabbau ausgeglichen“, so Hammelmüller. Für heuer erwartet er „eine weitere gute Entwicklung – sofern uns nicht die Pandemie dazwischen kommt.“

Strompreise verdreifacht

Er rechnet übers Jahr mit rund fünf Prozent Plus. Die Keramikfertigung wird in Steyr weiter ausgebaut und neue Mitarbeiter eingestellt. Insgesamt sollen wie in den vergangenen Jahren rund 15 bis 20 Millionen Euro in Produktionsverbesserungen, Energieeffizienz und neue Technologien (Keramikbeschichtung) investiert werden.

Sorgen bereitet Hammelmüller die Explosion der Strompreise, die sich innerhalb eines Quartals verdreifacht haben. Hammelmüller: „Wir schauen, dass wir das irgendwie auffangen können, weil ein Weitergeben der Preise wird nicht so ohne weiteres möglich sein.“ SKF Österreich ist zu 100 Prozent im Eigentum des schwedischen SKF-Konzerns mit weltweit 41.000 Mitarbeitern und rund sieben Milliarden Euro Umsatz (2020).

Von Karl Leitner