Kuh-Urteil: OÖ will Runden Tisch

LINZ — Nachdem wie berichtet am Mittwoch in Tirol ein Runder Tisch zu den Konsequenzen aus dem Kuh-Urteil stattgefunden hat, forderte am Donnerstag der Landesobmann des OÖ Bauernbundes, Landesrat Max Hiegelsberger, einen österreichweiten Runden Tisch. Dabei sollen klare Regeln für das Nebeneinander von Mensch und Tier erörtert und ausgearbeitet werden, damit kein Fleckerlteppich an regionalen Lösungen entsteht, so Hiegelsberger. Dabei soll auch ein Hundeverbot auf Almflächen diskutiert werden, gegen das sich die Beteiligten in Tirol jedoch ausgesprochen haben.

Mehr Hausverstand nötig

Der Bauernbund-Chef appellierte in diesem Zusammenhang an den Hausverstand der Wanderer: „Wer mit einem Hund eine Almfläche betritt, muss damit rechnen, dass es eine Begegnung mit Kühen gibt, die ihre Kälber schützen. Und das bedeutet ein Risiko .“

Für Johann Feßl, Obmann des OÖ Almwirtschaftsvereins, kommt neben möglichen hohen Schadenersatzzahlungen im Fall von verletzten Wanderern für die Almbauern mit der Rückkehr der Wölfe noch ein weiteres Problem hinzu: „Ein flächendeckender Schutz vor diesem Raubtier ist nicht möglich.“ Von den 640 Almen in Oberösterreich werden 443 bewirtschaftet, im vergangenen Jahr wurden mehr als 4800 Rinder aufgetrieben, wobei der Anteil der Mutterkühe etwa 20 Prozent beträgt.

Das Land OÖ hat die Grundregeln für eine sichere Wanderung im Almgebiet in Form des Almknigge KUH & DU im ALManach bzw. auf www.almanach-oberoesterreich.at aufbereitet.