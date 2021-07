Kulinarischer Streifzug durch Oberösterreich

Am Freitag erscheint in einer Auflage von 120.000 Exemplaren das neue „Falstaff Oberösterreich“, eine Sonderausgabe des größten Gourmetmagazins im deutschen Sprachraum.

„Mit diesem Heft wird die neue Kulinarik-Strategie für Oberösterreich für den Gast sichtbar. Es ist ein wichtiger Impuls, Oberösterreich als kulinarisch attraktive Destination in den Köpfen unserer Gäste zu verankern und die Genuss-Allianz an Produzenten, Veredlern, Bauern und Köche vor den Vorhang zu holen“, freuten sich Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner und Agrarlandesrat Max Hiegelsberger bei der am Donnerstag Präsentation des neuen Magazins im Restaurant Holzpoldl in Lichtenberg.