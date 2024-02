1 Ticket, 4 Tage, 7 Museen: Museumsrallye in den Ferien

Zum 10. Mal schon machen sieben Linzer Museum mit „Museum Total“ gemeinsame Sache: In den Semesterferien laden sie vom 22. bis zum 25. Februar ein, die Kulturstätten mit nur einem Ticket zu erkunden.

Mit an Bord sind das Ars Electronica Center (AEC), das Lentos Kunstmuseum, das Nordico Stadtmuseum, das OÖ Kulturquartier, das Schlossmuseum, das StifterHaus und die voestalpine Stahlwelt. Auf dem Programm stehen 30 Programmpunkte: Ausstellungen, Rundfahrten, Kunstparcours sowie Familienführungen und Workshops für Groß und Klein.

Taschenlampen-Führungen und 3D-Reisen

Im Schlossmuseum das größte gehäkelte Korallenriff Österreichs entdecken, im Nordico an nachhaltigen Stadtutopien basteln und eine abenteuerliche Taschenlampenführung in der voestalpine Stahlwelt antreten — diese Programmpunkte und viele mehr warten auf die Besucher.

Einen exklusiven Einblick in Adalbert Stifters Leben gibt es im StifterHaus, während im Offenen Atelier im Lentos Kunstmuseum die Donaugestaltung der Zukunft ausgelotet wird und im AEC eine immersive 3D-Reise nach Venedig oder durch Anton Bruckners Klangwelten unternommen wird. Im OK folgt man der Performance-Künstlerin Carola Dertnig in ihre Gedankenwelt und erlebt Esra Gülmens erste museale Einzelausstellung auf ganz persönliche Weise.

Ermäßigung mit Familienkarte

Das 4-Tages-Ticket kostet 12 bzw. 6 Euro (Kinder bis 14 Jahre). Für die Kleinsten unter sechs Jahren gilt freier Eintritt. Kinder bis 14 Jahre haben gegen Vorlage der OÖ Familienkarte ebenfalls freien Eintritt.

„Museum Total“ ist eine gemeinsame Initiative der Stadt Linz und dem Land OÖ mit den Linzer Museen und den Tourismusverbänden Linz und OÖ. LH Thomas Stelzer ruft dazu auf, die Highlights in den Linzer Museen hautnah zu erleben: „Wo sonst kann man sowohl Anton Bruckner, als auch eine 3D-Reise nach Venedig erleben oder die voestalpine-Stahlwelt mit einer Taschenlampe erkunden?“ „Museum Total“ steht für die lebendige und vernetzte Kulturlandschaft in Linz“, freut sich Kultur-StR. Doris Lang Mayrhofer darüber, dass das Angebot jedes Jahr von vielen Menschen, allen voran Familien, in Anspruch genommen wird.

Heuer passiert dies im Umfeld des Super-Kulturjahres 2024 mit dem 200. Geburtstag Anton Bruckners und der Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl Salzkammergut.

„In der Vielfalt, die Oberösterreichs Kultur ausmacht, bieten darüber hinaus digitale, KI-gestützte Services eine übersichtliche Orientierungshilfe. Der Online-Kultur-Erlebnisplaner myKulTour des Oberösterreich Tourismus erstellt individuell maßgeschneiderte Ausflugs- und Reisepläne“, so Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer des Oberösterreich Tourismus. Und für Marie-Louise Schnurpfeil, Geschäftsführerin Linz Tourismus, ist „Museum Total“ „ein attraktives Programm für Ausflugs- wie Nächtigungsgäste im oft trüben Februar.“