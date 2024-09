100 Jahre Kraftwerk Partenstein: Kunstuni-Studenten zeigen Arbeiten im PowerTower

Der PowerTower der Energie AG in Linz steht in den kommenden Wochen wieder einmal im Zeichen der Kunst. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Kraftwerks Partenstein hat die Energie AG Studierende der Kunstuniversität Linz eingeladen, Werke zu kreieren. Diese gibt es nun von 16. bis 30. September 2024 im Rahmen einer Ausstellung im Foyer des PowerTowers zu besichtigen.

Die Ausstellung präsentiert Werke von Studierenden des Co.Lab Akustische Ökologie der Kunstuniversität Linz, die sich unter der Leitung von Peter Androsch kreativ mit der Geschichte und Bedeutung des Wasserkraftwerks Partenstein befasst haben.

Lesen Sie auch

Die Arbeiten stellen den persönlichen Blick der Studierenden auf das Kraftwerk künstlerisch dar. Die Vielfalt ihrer Herkunft aus Ländern wie Kolumbien, Polen, Iran, Italien, Türkei, den USA und Österreich, spiegelt sich in ihren unterschiedlichen Reflexionen wider. Die elf internationalen Künstlerinnen und Künstler setzen sich in den daraus entstandenen Skulpturen, Tonaufnahmen, Fotografien und Bildern mit der einzigartigen Verbindung von Technik, Natur und Kultur am Standort Partenstein auseinander.

Ergänzend zur Kunstausstellung im PowerTower ist am Ortsplatz in Kleinzell ein Banner ausgestellt, der von Peter Androsch und Johanna Heller gestaltet wurde. Beim Wanderweg zwischen Kleinzell und dem Kraftwerk Partenstein sind fünf dauerhaft platzierte Stelen mit den Arbeiten der jungen Künstlerinnen und Künstler ausgestellt.

Die Ausstellung kann von 16. bis 30. September 2024 im Foyer des PowerTowers besichtigt werden. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 18 Uhr.