20 Jahre – 20 Stimmen: Anton Bruckner Privatuniversität feiert

Buchpräsentation am 31. Jänner mit Landeshauptmann Thomas Stelzer

Vor 20 Jahren wurde aus dem Linzer Bruckner-Konservatorium eine Universität. Anlässlich des runden Geburtstages präsentiert die Anton Bruckner Privatuniversität am 31. Jänner das Buch „20 Jahre — 20 Stimmen“.

Ehemalige Rektoren, Lehrende, Alumni, Studierende und andere Wegbegleiter blicken darin auf die vergangenen 20 Jahre zurück. Landeshauptmann Thomas Stelzer und Landeshauptmann a.D. Josef Pühringer stellen gemeinsam mit Rektor Martin Rummel das neue Buch ab 19.30 Uhr im großen Saal der Bruckneruni vor und geben so den Startschuss zu den Feierlichkeiten.

„Vor 20 Jahren wurde das Bruckner-Konservatorium dem Pioniergeist seines Namensgebers gerecht und wagte den Aufbruch in den damals noch recht ungewissen Ozean der Universitätsautonomie. Drei erfolgreiche Reakkreditierungen später ist die Bruckner-Universität des Landes Oberösterreich als eine der größeren Ausbildungsstätten für Musik und darstellende Kunst im deutschsprachigen Raum aus der nationalen, aber auch der internationalen tertiären Kunstausbildungslandschaft nicht mehr wegzudenken. In unserem Jubiläumsjahr präsentieren wir unser vielfältiges künstlerisches, wissenschaftliches und pädagogisches Tun der Öffentlichkeit“, so Rektor Martin Rummel.

Nächste Höhepunkte der Feierlichkeiten sind die Zukunftstage am 6. und 7. Mai mit Podiumsdiskussionen und Impulsreferaten, die Eröffnung des Nikolaus Harnoncourt Zentrums am 3. Mai in St. Georgen im Attergau sowie das große Jubiläumsfest von 12. bis 16. Juni.