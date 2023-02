30. Musikanten-Ski-WM startet

Vom 29. März bis zum 2. April in der Region Schladming/Planai

Kaum ist die „echte“ Ski-WM vorbei, rufen sportliche, ehrgeizige Musikanten ihre eigene Ski-WM aus und laden vom 29. März bis zum 2. April in die bekannte und bewährte Region Schladming/Planai zum nächsten Event ein. Diese Musikanten-Ski-WM findet heuer übrigens bereits zum 30. Mal statt.

Unüberhörbar wird es ab Mittwoch, dem 29. März, ab 13 Uhr bei OpenAir-Konzerten in der Rohrmoser Erlebniswelt und am 30. März beim Hüttenzauber rund gehen. Am Abend geht es dann im geheizten Festzelt um Schwung und Humor.

Beides wird von vielen bekannten Musikgruppen angeboten, die ein bunt gemischtes Programm präsentieren. Am Abend des 31. März unterhalten u. a. die Alpenoberkrainer, die Mooskirchner, die jungen Paldauer und die Innkreisbuam mit Frontmann Lucky Putz. Durch das Programm führt Ingo Rotter.

Am 1. April zeigen sich die Musikanten dann von ihrer sportlichen Seite und versuchen sich ab 10.30 Uhr im Riesentorlauf. Mit Humorist Blumi als Sportkommentator am Pistenrand wird sich der Wettbewerb wohl eher heiter gestalten.

Am Abend spielen ab 19 Uhr die Kathreiner, Sepp Mattlschweigers Quintett Juchee, die Gasgeber und andere. Durch den Abend führt ORF-Mann Bernd Pratter. Mit einem sonntäglichen Frühschoppen endet diese Jubiläums-WM dann mit den Klängen der Zellberg-Buam und anderer Musikgruppen.